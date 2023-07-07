https://uz.sputniknews.ru/20230707/uzbekistan-sozrel-pervyy-xlopok-36635818.html

Где в Узбекистане созрел первый хлопок

Где в Узбекистане созрел первый хлопок

В сезоне 2023 года в одном из фермерских хозяйств Сурханадарьинской области посадили элитный сорт хлопчатника "Султан"

2023-07-07T15:55+0500

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узбекистан

хлопок

хлопчатник

урожай

сурхандарьинская область

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Джаркурганском районе Сурхандарьинской области созрел первый хлопок, сообщает Минсельхоз. Хлопчатник вырос высокий, а наличие 15-20 коробочек на каждом кусте является предпосылкой к высокому урожаю, подчеркивают в сообщении.

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