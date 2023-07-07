https://uz.sputniknews.ru/20230707/uzbekistan-sozrel-pervyy-xlopok-36635818.html
Где в Узбекистане созрел первый хлопок
Где в Узбекистане созрел первый хлопок
В сезоне 2023 года в одном из фермерских хозяйств Сурханадарьинской области посадили элитный сорт хлопчатника "Султан"
2023-07-07T15:55+0500
2023-07-07T15:55+0500
2023-07-07T16:27+0500
узбекистан
хлопок
хлопчатник
урожай
сурхандарьинская область
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Джаркурганском районе Сурхандарьинской области созрел первый хлопок, сообщает Минсельхоз. Хлопчатник вырос высокий, а наличие 15-20 коробочек на каждом кусте является предпосылкой к высокому урожаю, подчеркивают в сообщении.
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узбекистан сурханадарьинская область джаркурганский район созрел хлопок хлопчатник посадка урожай
узбекистан сурханадарьинская область джаркурганский район созрел хлопок хлопчатник посадка урожай
Где в Узбекистане созрел первый хлопок
15:55 07.07.2023 (обновлено: 16:27 07.07.2023)
В сезоне 2023 года в одном из фермерских хозяйств Сурхандарьинской области посадили элитный сорт хлопчатника "Султан".
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik
. В Джаркурганском районе Сурхандарьинской области созрел первый хлопок, сообщает Минсельхоз
.
"В сезоне 2023 года мы посадили элитный сорт хлопчатника "Султан". К посадке приступили 19 марта, вовремя орошали и проводили агротехнические мероприятия. И вот результат. Раннее созревание хлопчатника дает возможность раньше начать уборку и получить качественный и обильный урожай", — говорит фермер Абдумумин Джураев.
Хлопчатник вырос высокий, а наличие 15-20 коробочек на каждом кусте является предпосылкой к высокому урожаю, подчеркивают в сообщении.