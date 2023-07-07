https://uz.sputniknews.ru/20230707/uzbekistan-uvelicheniye-urojaynost-zernovyye-ministr-selskogo-xozyaystva-36615823.html
В Узбекистане увеличилась урожайность зерновых — министр сельского хозяйства
В Узбекистане увеличилась урожайность зерновых — министр сельского хозяйства
Азиз Воитов: валовое производство в 2023 году ожидается на уровне 8,1 млн тонн.
2023-07-07T09:14+0500
2023-07-07T09:14+0500
2023-07-07T09:19+0500
узбекистан
министр
сельское хозяйство
продовольствие
зерно
зерновые
хлопчатник
площадь
урожай
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Узбекистане увеличилась урожайность зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Азиз Воитов.По словам Воитова, посевные площади плодоовощных культур увеличились до 470 тыс. га, создано 75 тыс. га интенсивных садов и виноградников, построено 3700 га современных теплиц.Производство фруктов и овощей увеличилось на 20% и достигло 22,5 млн тонн.Кроме того, сокращены и переданы населению 200 тыс. га площадей под хлопчатник. Отмечается также, что в индексе Глобальной продовольственной безопасности Узбекистан поднялся на 12 позиций среди 113 стран (с 85 до 73), и занял 1 место среди 10 стран с самым высоким ростом.
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узбекистан сельское хозяйство министр азиз воитов зерновые культуры плодоовощные культуры зерно хлопчатник посевные площади урожайность
узбекистан сельское хозяйство министр азиз воитов зерновые культуры плодоовощные культуры зерно хлопчатник посевные площади урожайность
В Узбекистане увеличилась урожайность зерновых — министр сельского хозяйства
09:14 07.07.2023 (обновлено: 09:19 07.07.2023)
Азиз Воитов: валовое производство в 2023 году ожидается на уровне 8,1 млн тонн.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik
. В Узбекистане увеличилась урожайность зерна. Об этом сообщил
министр сельского хозяйства Азиз Воитов.
"Урожайность зерна увеличилась с 57 до 70 центнеров, а валовое производство в 2023 году ожидается на уровне 8,1 миллиона тонн. Ежегодный рост в сельском хозяйстве в целом составляет в среднем 5%", — отметил министр.
По словам Воитова, посевные площади плодоовощных культур увеличились до 470 тыс. га, создано 75 тыс. га интенсивных садов и виноградников, построено 3700 га современных теплиц.
Производство фруктов и овощей увеличилось на 20% и достигло 22,5 млн тонн.
Кроме того, сокращены и переданы населению 200 тыс. га площадей под хлопчатник.
Отмечается также, что в индексе Глобальной продовольственной безопасности Узбекистан поднялся на 12 позиций среди 113 стран (с 85 до 73), и занял 1 место среди 10 стран с самым высоким ростом.