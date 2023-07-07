https://uz.sputniknews.ru/20230707/uzbekistan-zaversheniye-predvybornaya-agitatsiya-kandidat-prezident-36621950.html

Сегодня в Узбекистане завершается предвыборная агитация кандидатов в президенты

Сегодня в Узбекистане завершается предвыборная агитация кандидатов в президенты

Агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается

2023-07-07T13:44+0500

2023-07-07T13:44+0500

2023-07-07T13:44+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0b/34848329_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_4f65c738e5d9a57ae153770cbf76df9c.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Сегодня завершается предвыборная агитация, проводимая политическими партиями и кандидатами в президенты. Она стартовала 7 июня.Агитация начинается со дня, следующего за последним днем, установленным для регистрации кандидатов. Она осуществляется:В период агитации могут быть использованы и иные виды, формы и методы ее проведения, не запрещенные Избирательным кодексом Узбекистана.В ходе предвыборной агитации всем кандидатам было выделено бесплатное эфирное время на центральных теле- и радиоканалах Национальной телерадиокомпании Узбекистана.Эфирное время предоставляется по согласованию с политическими партиями в период наибольшего охвата аудитории ("прайм-тайм") с обеспечением последовательности и равенства времени для каждого кандидата.Также были выделены площади в таких газетах как "Янги Ўзбекистон”, “Правда Востока”, “Халқ сўзи”, “Народное слово”, “Овози тожик”, “Нурлы жол".Напомним, предвыборная агитация — это деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и направленная на побуждение избирателей к голосованию за кандидата или политическую партию. Завтра, 8 июля, перед выборами президента Узбекистана день тишины, предусматривающий запрет на предвыборную пропаганду и агитацию.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан выборы агитация президент политическая партия кандидаты средства массовой информации сети телекоммуникаций агитационные материалы плакаты листовки предвыборная агитация