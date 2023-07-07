https://uz.sputniknews.ru/20230707/uzbekistan-zaversheniye-predvybornaya-agitatsiya-kandidat-prezident-36621950.html
Сегодня в Узбекистане завершается предвыборная агитация кандидатов в президенты
Сегодня в Узбекистане завершается предвыборная агитация кандидатов в президенты
Агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается
2023-07-07T13:44+0500
2023-07-07T13:44+0500
2023-07-07T13:44+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
выборы
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Сегодня завершается предвыборная агитация, проводимая политическими партиями и кандидатами в президенты. Она стартовала 7 июня.Агитация начинается со дня, следующего за последним днем, установленным для регистрации кандидатов. Она осуществляется:В период агитации могут быть использованы и иные виды, формы и методы ее проведения, не запрещенные Избирательным кодексом Узбекистана.В ходе предвыборной агитации всем кандидатам было выделено бесплатное эфирное время на центральных теле- и радиоканалах Национальной телерадиокомпании Узбекистана.Эфирное время предоставляется по согласованию с политическими партиями в период наибольшего охвата аудитории ("прайм-тайм") с обеспечением последовательности и равенства времени для каждого кандидата.Также были выделены площади в таких газетах как "Янги Ўзбекистон”, “Правда Востока”, “Халқ сўзи”, “Народное слово”, “Овози тожик”, “Нурлы жол".Напомним, предвыборная агитация — это деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и направленная на побуждение избирателей к голосованию за кандидата или политическую партию. Завтра, 8 июля, перед выборами президента Узбекистана день тишины, предусматривающий запрет на предвыборную пропаганду и агитацию.
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узбекистан выборы агитация президент политическая партия кандидаты средства массовой информации сети телекоммуникаций агитационные материалы плакаты листовки предвыборная агитация
узбекистан выборы агитация президент политическая партия кандидаты средства массовой информации сети телекоммуникаций агитационные материалы плакаты листовки предвыборная агитация
Сегодня в Узбекистане завершается предвыборная агитация кандидатов в президенты
Агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Сегодня завершается предвыборная агитация, проводимая политическими партиями и кандидатами в президенты. Она стартовала 7 июня.
Агитация начинается со дня, следующего за последним днем, установленным для регистрации кандидатов.
через средства массовой информации, сети телекоммуникаций, а также всемирную информационную сеть Интернет;
посредством выпуска и распространения печатных, наглядных, аудиовизуальных и других агитационных материалов (плакаты, листовки и другие материалы);
посредством проведения встреч с избирателями.
В период агитации могут быть использованы и иные виды, формы и методы ее проведения, не запрещенные Избирательным кодексом Узбекистана.
В ходе предвыборной агитации всем кандидатам было выделено бесплатное эфирное время на центральных теле- и радиоканалах Национальной телерадиокомпании Узбекистана.
Эфирное время предоставляется по согласованию с политическими партиями в период наибольшего охвата аудитории ("прайм-тайм") с обеспечением последовательности и равенства времени для каждого кандидата.
Также были выделены площади в таких газетах как "Янги Ўзбекистон”, “Правда Востока”, “Халқ сўзи”, “Народное слово”, “Овози тожик”, “Нурлы жол".
Напомним, предвыборная агитация — это деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и направленная на побуждение избирателей к голосованию за кандидата или политическую партию.
Завтра, 8 июля, перед выборами президента Узбекистана день тишины, предусматривающий запрет на предвыборную пропаганду и агитацию.