https://uz.sputniknews.ru/20230708/ispolzovaniye-gosflaga-uzbekistana-zakon-36651098.html

В каких случаях теперь можно использовать флаг Узбекистана - новый закон

В каких случаях теперь можно использовать флаг Узбекистана - новый закон

Новый закон значительно расширил обстоятельства, при которых разрешено использовать национальный флаг.

2023-07-08T13:30+0500

2023-07-08T13:30+0500

2023-07-08T13:33+0500

узбекистан

общество

закон

флаг

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Узбекистане смягчили требования к использованию государственного флага. Это предусматривает новый закон, подписанный президентом.В частности, закон значительно расширил список обстоятельств, при которых можно использовать государственный символ.Закон разрешил использовать флаг и его изображения:Также изображение флага можно наносить на спортивную форму для международных состязаний и чемпионатов Узбекистана.Закон также четко определяет случаи неуважения к флагу, в частности, закон запрещает:Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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