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https://uz.sputniknews.ru/20230708/ispolzovaniye-gosflaga-uzbekistana-zakon-36651098.html
В каких случаях теперь можно использовать флаг Узбекистана - новый закон
В каких случаях теперь можно использовать флаг Узбекистана - новый закон
Новый закон значительно расширил обстоятельства, при которых разрешено использовать национальный флаг.
2023-07-08T13:30+0500
2023-07-08T13:33+0500
узбекистан
общество
закон
флаг
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Узбекистане смягчили требования к использованию государственного флага. Это предусматривает новый закон, подписанный президентом.В частности, закон значительно расширил список обстоятельств, при которых можно использовать государственный символ.Закон разрешил использовать флаг и его изображения:Также изображение флага можно наносить на спортивную форму для международных состязаний и чемпионатов Узбекистана.Закон также четко определяет случаи неуважения к флагу, в частности, закон запрещает:Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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узбекистан закон государственный флаг использование оскорбление неподобающее использование как можно использовать нельзя запрет
узбекистан закон государственный флаг использование оскорбление неподобающее использование как можно использовать нельзя запрет

В каких случаях теперь можно использовать флаг Узбекистана - новый закон

13:30 08.07.2023 (обновлено: 13:33 08.07.2023)
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация после выборов президента в Республике Узбекистан.
Ситуация после выборов президента в Республике Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2023
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Новый закон значительно расширил обстоятельства, при которых разрешено использовать национальный флаг.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Узбекистане смягчили требования к использованию государственного флага. Это предусматривает новый закон, подписанный президентом.
В частности, закон значительно расширил список обстоятельств, при которых можно использовать государственный символ.
Закон разрешил использовать флаг и его изображения:
в общественных местах, зданиях, местах жительства или работы, в кабине транспорта;
на спортивных соревнованиях, массовых, торжественных и культурных мероприятиях, семейных праздниках, праздновании памятных дат, мероприятиях в честь общественных и государственных деятелей, похоронах военнослужащих.
Также изображение флага можно наносить на спортивную форму для международных состязаний и чемпионатов Узбекистана.
Закон также четко определяет случаи неуважения к флагу, в частности, закон запрещает:
использовать флаг и его изображения в порванном, испачканном, проколотом, обесцвеченном или ином неподобающем виде;
использовать флаг в качестве покрытия для чего-либо;
стелить изображение флага на столы, сиденья, стулья, использование его в качестве покрывала, чехла или иным образом размещать флаг на местах для сидения и под ногами;
использовать в качестве одежды, скатертей или постельных принадлежностей, для хранения и перевозки вещей;
нанесение знаков с изображением флага на обувь, скатерти, постельное белье, нижнее белье, полотенца, коробки (упаковку), предметы одноразового использования либо иные подобные изделия;
использовать флаг и вывески с его изображением в нарушение правил этикета и норм общественного поведения.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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