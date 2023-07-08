В каких случаях теперь можно использовать флаг Узбекистана - новый закон
13:30 08.07.2023 (обновлено: 13:33 08.07.2023)
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация после выборов президента в Республике Узбекистан.
© Sputnik / Валерий Мельников/
Новый закон значительно расширил обстоятельства, при которых разрешено использовать национальный флаг.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Узбекистане смягчили требования к использованию государственного флага. Это предусматривает новый закон, подписанный президентом.
В частности, закон значительно расширил список обстоятельств, при которых можно использовать государственный символ.
Закон разрешил использовать флаг и его изображения:
в общественных местах, зданиях, местах жительства или работы, в кабине транспорта;
на спортивных соревнованиях, массовых, торжественных и культурных мероприятиях, семейных праздниках, праздновании памятных дат, мероприятиях в честь общественных и государственных деятелей, похоронах военнослужащих.
Также изображение флага можно наносить на спортивную форму для международных состязаний и чемпионатов Узбекистана.
Закон также четко определяет случаи неуважения к флагу, в частности, закон запрещает:
использовать флаг и его изображения в порванном, испачканном, проколотом, обесцвеченном или ином неподобающем виде;
использовать флаг в качестве покрытия для чего-либо;
стелить изображение флага на столы, сиденья, стулья, использование его в качестве покрывала, чехла или иным образом размещать флаг на местах для сидения и под ногами;
использовать в качестве одежды, скатертей или постельных принадлежностей, для хранения и перевозки вещей;
нанесение знаков с изображением флага на обувь, скатерти, постельное белье, нижнее белье, полотенца, коробки (упаковку), предметы одноразового использования либо иные подобные изделия;
использовать флаг и вывески с его изображением в нарушение правил этикета и норм общественного поведения.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.