https://uz.sputniknews.ru/20230708/kak-proxodili-vybory-v-uzbekistane-v-raznye-gody--video-36656948.html

Как проходили выборы в Узбекистане в разные годы — видео

Как проходили выборы в Узбекистане в разные годы — видео

Предлагаем вам вспомнить, как проходили выборы в Узбекистане с 30-х годов XX века до сегодняшних дней.

2023-07-08T21:59+0500

2023-07-08T21:59+0500

2023-07-08T21:59+0500

видео

узбекистан

выборы

история

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Уже завтра в Узбекистане пройдут досрочные выборы президента Узбекистана. ЦИК отчитался о готовности к голосованию.Мы же предлагаем вам вспомнить, как проходили выборы председателей Верховного совета Узбекской ССР, президентов и депутатов парламента с 30-х годов прошлого века до нынешнего времени.

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2023

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