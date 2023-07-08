Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230708/kak-proxodili-vybory-v-uzbekistane-v-raznye-gody--video-36656948.html
Как проходили выборы в Узбекистане в разные годы — видео
Как проходили выборы в Узбекистане в разные годы — видео
Предлагаем вам вспомнить, как проходили выборы в Узбекистане с 30-х годов XX века до сегодняшних дней.
2023-07-08T21:59+0500
2023-07-08T21:59+0500
видео
узбекистан
выборы
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/08/36656780_25:0:3666:2048_1920x0_80_0_0_7429bf74e6c81dea3f51ef9afa98e9cb.jpg
Уже завтра в Узбекистане пройдут досрочные выборы президента Узбекистана. ЦИК отчитался о готовности к голосованию.Мы же предлагаем вам вспомнить, как проходили выборы председателей Верховного совета Узбекской ССР, президентов и депутатов парламента с 30-х годов прошлого века до нынешнего времени.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/08/36656780_507:0:3238:2048_1920x0_80_0_0_3c12b211c2f787ea7cb06ab53834a43b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан видео выборы председателей верховного совета президента депутатов парламента парламентские президентские выборы архивные фото кадры
узбекистан видео выборы председателей верховного совета президента депутатов парламента парламентские президентские выборы архивные фото кадры

Как проходили выборы в Узбекистане в разные годы — видео

21:59 08.07.2023
© Sputnik/Рамиз БахтияровВыборы в Узбекистане - архивные фото
Выборы в Узбекистане - архивные фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Подписаться на
НовостиTelegram
Рамиз Бахтияров - Sputnik Узбекистан
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Все материалы
Предлагаем вам вспомнить, как проходили выборы в Узбекистане с 30-х годов XX века до сегодняшних дней.
Уже завтра в Узбекистане пройдут досрочные выборы президента Узбекистана. ЦИК отчитался о готовности к голосованию.
Мы же предлагаем вам вспомнить, как проходили выборы председателей Верховного совета Узбекской ССР, президентов и депутатов парламента с 30-х годов прошлого века до нынешнего времени.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0