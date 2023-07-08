https://uz.sputniknews.ru/20230708/kak-proxodili-vybory-v-uzbekistane-v-raznye-gody--video-36656948.html
Как проходили выборы в Узбекистане в разные годы — видео
Как проходили выборы в Узбекистане в разные годы — видео
Предлагаем вам вспомнить, как проходили выборы в Узбекистане с 30-х годов XX века до сегодняшних дней.
2023-07-08T21:59+0500
2023-07-08T21:59+0500
2023-07-08T21:59+0500
видео
узбекистан
выборы
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/08/36656780_25:0:3666:2048_1920x0_80_0_0_7429bf74e6c81dea3f51ef9afa98e9cb.jpg
Уже завтра в Узбекистане пройдут досрочные выборы президента Узбекистана. ЦИК отчитался о готовности к голосованию.Мы же предлагаем вам вспомнить, как проходили выборы председателей Верховного совета Узбекской ССР, президентов и депутатов парламента с 30-х годов прошлого века до нынешнего времени.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/08/36656780_507:0:3238:2048_1920x0_80_0_0_3c12b211c2f787ea7cb06ab53834a43b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
узбекистан видео выборы председателей верховного совета президента депутатов парламента парламентские президентские выборы архивные фото кадры
узбекистан видео выборы председателей верховного совета президента депутатов парламента парламентские президентские выборы архивные фото кадры
Как проходили выборы в Узбекистане в разные годы — видео
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Предлагаем вам вспомнить, как проходили выборы в Узбекистане с 30-х годов XX века до сегодняшних дней.
Уже завтра в Узбекистане пройдут досрочные выборы президента Узбекистана. ЦИК отчитался о готовности к голосованию.
Мы же предлагаем вам вспомнить, как проходили выборы председателей Верховного совета Узбекской ССР, президентов и депутатов парламента с 30-х годов прошлого века до нынешнего времени.