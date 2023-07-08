https://uz.sputniknews.ru/20230708/na-vyborax-ot-shos-budut-rabotat-22-nablyudatelya--36656287.html
На выборах от ШОС будут работать 22 наблюдателя
На выборах от ШОС будут работать 22 наблюдателя
Принципы работы миссии наблюдателей от организации озвучил на совещании генсек регионального объединения Чжан Мин.
2023-07-08T19:54+0500
2023-07-08T19:54+0500
2023-07-08T19:56+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. На досрочных президентских выборах в миссии наблюдателей от Шанхайской Организации Сотрудничества будут работать 22 человека.Об этом на совещании в Исполкоме РАТС ШОС в Ташкенте сообщил генеральный секретарь организации Чжан Мин.В их числе представители государств-членов организации, а также Секретариата и РАТС ШОС.Россию представляют председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Наролин и член ЦИК РФ Павел Андреев.Президентские выборы в Узбекистане назначены на 9 июля. Всего в республике образовано 14 избирательных округов, к ним присоединено 10 784 избирательных участка.За выборами будут следить порядка 800 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов.
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Анна Желиховская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан ташкент видео ратс шос шанхайская организация сотрудничества миссия наблюдателей чжан мин совещание выборы президента президентские
узбекистан ташкент видео ратс шос шанхайская организация сотрудничества миссия наблюдателей чжан мин совещание выборы президента президентские
На выборах от ШОС будут работать 22 наблюдателя
19:54 08.07.2023 (обновлено: 19:56 08.07.2023)
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Принципы работы миссии наблюдателей от организации озвучил на совещании генсек регионального объединения Чжан Мин.
ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. На досрочных президентских выборах в миссии наблюдателей от Шанхайской Организации Сотрудничества будут работать 22 человека.
Об этом на совещании в Исполкоме РАТС ШОС в Ташкенте сообщил генеральный секретарь организации Чжан Мин.
В их числе представители государств-членов организации, а также Секретариата и РАТС ШОС.
Россию представляют председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Наролин и член ЦИК РФ Павел Андреев.
"Наша миссия наблюдения опирается на общепризнанные принципы объективности, политической нейтральности, открытости, гласности, беспристрастности, невмешательства во внутренние дела государства", - подчеркнул Чжан Мин.
Президентские выборы в Узбекистане назначены на 9 июля. Всего в республике образовано 14 избирательных округов, к ним присоединено 10 784 избирательных участка.
За выборами будут следить порядка 800 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов.