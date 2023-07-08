https://uz.sputniknews.ru/20230708/na-vyborax-ot-shos-budut-rabotat-22-nablyudatelya--36656287.html

На выборах от ШОС будут работать 22 наблюдателя

На выборах от ШОС будут работать 22 наблюдателя

Принципы работы миссии наблюдателей от организации озвучил на совещании генсек регионального объединения Чжан Мин.

2023-07-08T19:54+0500

2023-07-08T19:54+0500

2023-07-08T19:56+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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президентские выборы в узбекистане

чжан мин

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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. На досрочных президентских выборах в миссии наблюдателей от Шанхайской Организации Сотрудничества будут работать 22 человека.Об этом на совещании в Исполкоме РАТС ШОС в Ташкенте сообщил генеральный секретарь организации Чжан Мин.В их числе представители государств-членов организации, а также Секретариата и РАТС ШОС.Россию представляют председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Наролин и член ЦИК РФ Павел Андреев.Президентские выборы в Узбекистане назначены на 9 июля. Всего в республике образовано 14 избирательных округов, к ним присоединено 10 784 избирательных участка.За выборами будут следить порядка 800 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов.

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2023

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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