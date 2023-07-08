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Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230708/na-vyborax-ot-shos-budut-rabotat-22-nablyudatelya--36656287.html
На выборах от ШОС будут работать 22 наблюдателя
На выборах от ШОС будут работать 22 наблюдателя
Принципы работы миссии наблюдателей от организации озвучил на совещании генсек регионального объединения Чжан Мин.
2023-07-08T19:54+0500
2023-07-08T19:56+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
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выборы президента
президентские выборы в узбекистане
чжан мин
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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. На досрочных президентских выборах в миссии наблюдателей от Шанхайской Организации Сотрудничества будут работать 22 человека.Об этом на совещании в Исполкоме РАТС ШОС в Ташкенте сообщил генеральный секретарь организации Чжан Мин.В их числе представители государств-членов организации, а также Секретариата и РАТС ШОС.Россию представляют председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Наролин и член ЦИК РФ Павел Андреев.Президентские выборы в Узбекистане назначены на 9 июля. Всего в республике образовано 14 избирательных округов, к ним присоединено 10 784 избирательных участка.За выборами будут следить порядка 800 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов.
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Анна Желиховская
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узбекистан ташкент видео ратс шос шанхайская организация сотрудничества миссия наблюдателей чжан мин совещание выборы президента президентские
узбекистан ташкент видео ратс шос шанхайская организация сотрудничества миссия наблюдателей чжан мин совещание выборы президента президентские

На выборах от ШОС будут работать 22 наблюдателя

19:54 08.07.2023 (обновлено: 19:56 08.07.2023)
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМиссия наблюдателей от ШОС на совещании в Исполкоме РАТС ШОС в Ташкенте
Миссия наблюдателей от ШОС на совещании в Исполкоме РАТС ШОС в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2023
© Sputnik/Анна Желиховская
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
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Принципы работы миссии наблюдателей от организации озвучил на совещании генсек регионального объединения Чжан Мин.
ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. На досрочных президентских выборах в миссии наблюдателей от Шанхайской Организации Сотрудничества будут работать 22 человека.
Об этом на совещании в Исполкоме РАТС ШОС в Ташкенте сообщил генеральный секретарь организации Чжан Мин.
В их числе представители государств-членов организации, а также Секретариата и РАТС ШОС.
Россию представляют председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Наролин и член ЦИК РФ Павел Андреев.
"Наша миссия наблюдения опирается на общепризнанные принципы объективности, политической нейтральности, открытости, гласности, беспристрастности, невмешательства во внутренние дела государства", - подчеркнул Чжан Мин.
Президентские выборы в Узбекистане назначены на 9 июля. Всего в республике образовано 14 избирательных округов, к ним присоединено 10 784 избирательных участка.
За выборами будут следить порядка 800 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов.
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