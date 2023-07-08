https://uz.sputniknews.ru/20230708/nam-vajny-otsenki-kolleg-iz-mpa-sng---sadyk-safoev-36655114.html

"Нам важны оценки коллег из МПА СНГ" - Садык Сафоев

"Нам важны оценки коллег из МПА СНГ" - Садык Сафоев

Зампредседателя Сената Олий Мажлиса встретился с миссией наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ. 08.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-08T18:21+0500

2023-07-08T18:21+0500

2023-07-08T18:21+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Четкая, проверенная оценка Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) очень важна для Узбекистана, заявил заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафоев.Подготовку к выборам и межпарламентское сотрудничество Сафоев обсудил с представителями Межпарламентской ассамблеи на встрече в Ташкенте, сообщает пресс-служба МПА СНГ.В своем выступлении Садык Сафоев отметил, что информационная работа в преддверии выборов ведется очень интенсивно. По его мнению, избирательный процесс в Узбекистане вышел на новый уровень.Садык Сафоев также отметил, что значительную роль на пространстве Содружества занимает межпарламентское сотрудничество, поскольку в нынешних сложных условиях очень важно укреплять свои позиции и обмениваться опытом.Напомним, ранее сообщалось, что международная группа наблюдателей от МПА СНГ прибыла в Узбекистан для досрочного наблюдения за президентскими выборами.Президентские выборы в Узбекистане назначены на 9 июля. Всего в республике образовано 14 избирательных округов, к ним присоединено 10 784 избирательных участка.За выборами будут следить порядка 800 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов.

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