https://uz.sputniknews.ru/20230708/nam-vajny-otsenki-kolleg-iz-mpa-sng---sadyk-safoev-36655114.html
"Нам важны оценки коллег из МПА СНГ" - Садык Сафоев
"Нам важны оценки коллег из МПА СНГ" - Садык Сафоев
Зампредседателя Сената Олий Мажлиса встретился с миссией наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ. 08.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-08T18:21+0500
2023-07-08T18:21+0500
2023-07-08T18:21+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
выборы
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Четкая, проверенная оценка Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) очень важна для Узбекистана, заявил заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафоев.Подготовку к выборам и межпарламентское сотрудничество Сафоев обсудил с представителями Межпарламентской ассамблеи на встрече в Ташкенте, сообщает пресс-служба МПА СНГ.В своем выступлении Садык Сафоев отметил, что информационная работа в преддверии выборов ведется очень интенсивно. По его мнению, избирательный процесс в Узбекистане вышел на новый уровень.Садык Сафоев также отметил, что значительную роль на пространстве Содружества занимает межпарламентское сотрудничество, поскольку в нынешних сложных условиях очень важно укреплять свои позиции и обмениваться опытом.Напомним, ранее сообщалось, что международная группа наблюдателей от МПА СНГ прибыла в Узбекистан для досрочного наблюдения за президентскими выборами.Президентские выборы в Узбекистане назначены на 9 июля. Всего в республике образовано 14 избирательных округов, к ним присоединено 10 784 избирательных участка.За выборами будут следить порядка 800 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов.
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узбекистан, выборы, выборы президента, президентские выборы в узбекистане
узбекистан, выборы, выборы президента, президентские выборы в узбекистане
"Нам важны оценки коллег из МПА СНГ" - Садык Сафоев
Зампредседателя Сената Олий Мажлиса встретился с миссией наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Четкая, проверенная оценка Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) очень важна для Узбекистана, заявил заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафоев.
Подготовку к выборам и межпарламентское сотрудничество Сафоев обсудил с представителями Межпарламентской ассамблеи на встрече в Ташкенте, сообщает
пресс-служба МПА СНГ.
В своем выступлении Садык Сафоев отметил, что информационная работа в преддверии выборов ведется очень интенсивно. По его мнению, избирательный процесс в Узбекистане вышел на новый уровень.
"И нам очень важны четкие, выверенные оценки наших коллег из МПА СНГ", - сказал Садык Сафоев.
Садык Сафоев также отметил, что значительную роль на пространстве Содружества занимает межпарламентское сотрудничество, поскольку в нынешних сложных условиях очень важно укреплять свои позиции и обмениваться опытом.
Напомним, ранее сообщалось, что международная группа наблюдателей от МПА СНГ прибыла в Узбекистан для досрочного наблюдения за президентскими выборами.
Президентские выборы в Узбекистане назначены на 9 июля. Всего в республике образовано 14 избирательных округов, к ним присоединено 10 784 избирательных участка.
За выборами будут следить порядка 800 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов.