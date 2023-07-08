https://uz.sputniknews.ru/20230708/prodavets-dyn-raskryl-sekret-kak-pravilno-ix-vybrat-video-36632535.html
Продавец дынь раскрыл секрет, как правильно их выбрать — видео
Продавец дынь раскрыл секрет, как правильно их выбрать — видео
Чтобы узнать, созрела дыня или нет, нужно сначала посмотреть на ее хвостик
2023-07-08T18:40+0500
2023-07-08T18:40+0500
2023-07-08T18:40+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Чтобы узнать, созрела дыня или нет, нужно сначала посмотреть на ее плодоножку (хвостик). Плодоножка хорошо созревшей дыни отпадает естественным образом, рассказал продавец дынь корреспонденту Sputnik.Также зрелую дыню можно отличить по внешнему виду — цвет однородный, от желтого до красновато-золотистого. Некоторые сорта бывают с зелеными оттенками, но на сладость лакомства это не влияет. Кроме того, сладкая и зрелая дыня источает невероятный аромат.
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узбекистан ташкент дыня как выбрать рынок плодоножка вкус цвет аромат видеоинструкция
узбекистан ташкент дыня как выбрать рынок плодоножка вкус цвет аромат видеоинструкция
Продавец дынь раскрыл секрет, как правильно их выбрать — видео
Об этом корреспондент Sputnik поговорил с продавцом дынь на одном из рынков Ташкента.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Чтобы узнать, созрела дыня или нет, нужно сначала посмотреть на ее плодоножку (хвостик). Плодоножка хорошо созревшей дыни отпадает естественным образом, рассказал продавец дынь корреспонденту Sputnik.
"Лучшая созревшая дыня — это та, у которой хвостик отпал сам по себе", — сказал продавец.
Также зрелую дыню можно отличить по внешнему виду — цвет однородный, от желтого до красновато-золотистого. Некоторые сорта бывают с зелеными оттенками, но на сладость лакомства это не влияет. Кроме того, сладкая и зрелая дыня источает невероятный аромат.