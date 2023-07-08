https://uz.sputniknews.ru/20230708/prodavets-dyn-raskryl-sekret-kak-pravilno-ix-vybrat-video-36632535.html

Продавец дынь раскрыл секрет, как правильно их выбрать — видео

Продавец дынь раскрыл секрет, как правильно их выбрать — видео

Чтобы узнать, созрела дыня или нет, нужно сначала посмотреть на ее хвостик

2023-07-08T18:40+0500

2023-07-08T18:40+0500

2023-07-08T18:40+0500

дыня

дыня

узбекистан

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ташкент

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Чтобы узнать, созрела дыня или нет, нужно сначала посмотреть на ее плодоножку (хвостик). Плодоножка хорошо созревшей дыни отпадает естественным образом, рассказал продавец дынь корреспонденту Sputnik.Также зрелую дыню можно отличить по внешнему виду — цвет однородный, от желтого до красновато-золотистого. Некоторые сорта бывают с зелеными оттенками, но на сладость лакомства это не влияет. Кроме того, сладкая и зрелая дыня источает невероятный аромат.

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