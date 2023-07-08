https://uz.sputniknews.ru/20230708/prognoz-pogody-uzbekistan-8-iyulya-36646472.html
Где пройдет дождь – прогноз погоды по Узбекистану на 8 июля
Где пройдет дождь – прогноз погоды по Узбекистану на 8 июля
На большей территории республики ожидается сухая и жаркая погода, предупреждает Узгидромет.
2023-07-08T05:04+0500
2023-07-08T05:04+0500
2023-07-08T05:04+0500
узбекистан
погода
погода в узбекистане
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0b/33782631_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b920fbdde6aea907b3194363e522492.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. В субботу по всей территории республики ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Лишь в горных районах местами кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.В Бухарской и Навоийской областях ветер может усилиться до 13-18 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Температура воздуха днем:Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 35-40 градусов тепла;Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области, Ферганская долина – 33-38 градусов тепла.Предгорные и горные районы – 23-28 градусов тепла.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0b/33782631_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_43a66543a41538dc37fc9995bb1db61e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан погода узгидромет прогноз погоды синоптики 8 июля переменная облачность без осадков усиление ветра дожди грозы температура воздуха каракалпакстан хорезмская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская кашкадарьинская сурхандарьинская бухарская навоийская андижанская наманганская ферганская область
узбекистан погода узгидромет прогноз погоды синоптики 8 июля переменная облачность без осадков усиление ветра дожди грозы температура воздуха каракалпакстан хорезмская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская кашкадарьинская сурхандарьинская бухарская навоийская андижанская наманганская ферганская область
Где пройдет дождь – прогноз погоды по Узбекистану на 8 июля
На большей территории республики ожидается сухая и жаркая погода, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik.
В субботу по всей территории республики ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Лишь в горных районах местами кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет
.
В Бухарской и Навоийской областях ветер может усилиться до 13-18 метров в секунду, местами с пыльным поземком.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 35-40 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области, Ферганская долина – 33-38 градусов тепла.
Предгорные и горные районы – 23-28 градусов тепла.