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Где пройдет дождь – прогноз погоды по Узбекистану на 8 июля

Где пройдет дождь – прогноз погоды по Узбекистану на 8 июля

На большей территории республики ожидается сухая и жаркая погода, предупреждает Узгидромет.

2023-07-08T05:04+0500

2023-07-08T05:04+0500

2023-07-08T05:04+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. В субботу по всей территории республики ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Лишь в горных районах местами кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.В Бухарской и Навоийской областях ветер может усилиться до 13-18 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Температура воздуха днем:Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 35-40 градусов тепла;Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области, Ферганская долина – 33-38 градусов тепла.Предгорные и горные районы – 23-28 градусов тепла.

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