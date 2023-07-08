https://uz.sputniknews.ru/20230708/samaya-izvestnaya-baykersha-tashkenta-rasskazala-ob-uvlechenii-36656650.html

Хобби стало частью жизни: самая известная байкерша Ташкента рассказала об увлечении

Хобби стало частью жизни: самая известная байкерша Ташкента рассказала об увлечении

Виктория Ким – основательница единственного в Узбекистане женского байк-клуба. О своем увлечении, о том, кто приходит в ее клуб и что для байкеров самое главное, она рассказала корреспонденту Sputnik.

2023-07-08T20:57+0500

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ташкент

узбекистан

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мотоцикл

хобби

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Виктория Ким - известная байкерша и основательница первого и пока единственного женского мотоклуба в Узбекистане.Девушку узнают на улицах столицы и следят за ней в социальных сетях. Сама Вика признается, что мотоцикл давно перестал быть хобби и стал важной частью ее жизни.Чего боится девушка и кто находится в женского мотоклубе Узбекистана, она рассказала в интервью Sputnik Узбекистан.

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