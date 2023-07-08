https://uz.sputniknews.ru/20230708/ushastok-dlya-golosovaniya-proverka-kinolog-sobaka-36653220.html
Овчарка Альфа "проверила" участок, где пройдет голосование — видео
Овчарка Альфа "проверила" участок, где пройдет голосование — видео
Так избирательные участки готовят к проведению досрочных президентских выборов.
2023-07-08T15:29+0500
2023-07-08T15:29+0500
2023-07-08T15:29+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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президентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. Овчарка Альфа тщательно исследовала один из столичных участков, где пройдет голосование.Так избирательные участки готовят к проведению досрочных президентских выборов, которые пройдут в Узбекистане уже завтра.Один из этапов — проверка помещений кинологами службы общественной безопасности органов внутренних дел. Таким образом, с участием четвероногих "экспертов", проверяют все участки по стране.Как четвероногие друзья помогают обеспечить безопасность избирателей, смотрите в нашем ролике.
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
видео узбекистан ташкент президентские выборы президента 2023 голосование участок для голосования избирательный участок подготовка проверка собака кинолог
видео узбекистан ташкент президентские выборы президента 2023 голосование участок для голосования избирательный участок подготовка проверка собака кинолог
Овчарка Альфа "проверила" участок, где пройдет голосование — видео
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Так избирательные участки готовят к проведению досрочных президентских выборов.
ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. Овчарка Альфа тщательно исследовала один из столичных участков, где пройдет голосование.
Так избирательные участки готовят к проведению досрочных президентских выборов, которые пройдут в Узбекистане уже завтра.
Один из этапов — проверка помещений кинологами службы общественной безопасности органов внутренних дел. Таким образом, с участием четвероногих "экспертов", проверяют все участки по стране.
Как четвероногие друзья помогают обеспечить безопасность избирателей, смотрите в нашем ролике.