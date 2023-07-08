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Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230708/ushastok-dlya-golosovaniya-proverka-kinolog-sobaka-36653220.html
Овчарка Альфа "проверила" участок, где пройдет голосование — видео
Овчарка Альфа "проверила" участок, где пройдет голосование — видео
Так избирательные участки готовят к проведению досрочных президентских выборов.
2023-07-08T15:29+0500
2023-07-08T15:29+0500
выборы президента узбекистана — 2023
видео
узбекистан
выборы
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
голосование
избирательные участки
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ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. Овчарка Альфа тщательно исследовала один из столичных участков, где пройдет голосование.Так избирательные участки готовят к проведению досрочных президентских выборов, которые пройдут в Узбекистане уже завтра.Один из этапов — проверка помещений кинологами службы общественной безопасности органов внутренних дел. Таким образом, с участием четвероногих "экспертов", проверяют все участки по стране.Как четвероногие друзья помогают обеспечить безопасность избирателей, смотрите в нашем ролике.
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Анна Желиховская
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видео узбекистан ташкент президентские выборы президента 2023 голосование участок для голосования избирательный участок подготовка проверка собака кинолог
видео узбекистан ташкент президентские выборы президента 2023 голосование участок для голосования избирательный участок подготовка проверка собака кинолог

Овчарка Альфа "проверила" участок, где пройдет голосование — видео

15:29 08.07.2023
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДосрочные выборы президента Узбекистана в Казани
Досрочные выборы президента Узбекистана в Казани - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2023
© Sputnik / Максим Богодвид
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
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Так избирательные участки готовят к проведению досрочных президентских выборов.
ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. Овчарка Альфа тщательно исследовала один из столичных участков, где пройдет голосование.
Так избирательные участки готовят к проведению досрочных президентских выборов, которые пройдут в Узбекистане уже завтра.
Один из этапов — проверка помещений кинологами службы общественной безопасности органов внутренних дел. Таким образом, с участием четвероногих "экспертов", проверяют все участки по стране.
Как четвероногие друзья помогают обеспечить безопасность избирателей, смотрите в нашем ролике.
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