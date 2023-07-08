https://uz.sputniknews.ru/20230708/ushastok-dlya-golosovaniya-proverka-kinolog-sobaka-36653220.html

Овчарка Альфа "проверила" участок, где пройдет голосование — видео

Овчарка Альфа "проверила" участок, где пройдет голосование — видео

Так избирательные участки готовят к проведению досрочных президентских выборов.

2023-07-08T15:29+0500

2023-07-08T15:29+0500

2023-07-08T15:29+0500

выборы президента узбекистана — 2023

видео

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

голосование

избирательные участки

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ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. Овчарка Альфа тщательно исследовала один из столичных участков, где пройдет голосование.Так избирательные участки готовят к проведению досрочных президентских выборов, которые пройдут в Узбекистане уже завтра.Один из этапов — проверка помещений кинологами службы общественной безопасности органов внутренних дел. Таким образом, с участием четвероногих "экспертов", проверяют все участки по стране.Как четвероногие друзья помогают обеспечить безопасность избирателей, смотрите в нашем ролике.

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2023

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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