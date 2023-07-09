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В аэропорту Кишинева у иностранцев обнаружили пистолет и поддельный вид на жительство

В аэропорту Кишинева у иностранцев обнаружили пистолет и поддельный вид на жительство

Владелец поддельного ВНЖ оказался гражданином Узбекистана. Ему отказали во въезде в Молдову.

2023-07-09T17:46+0500

2023-07-09T17:46+0500

2023-07-09T17:46+0500

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Молдавская пограничная полиция обнаружила в международном аэропорту Кишинева двух иностранных граждан, у одного из них был поддельный вид на жительство, а другой пытался незаконно вывезти пистолет, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.У 33-летнего гражданина Украины, вылетавшего в Анталью, обнаружили пистолет с зарядным устройством и два баллона с СО2 (углекислым газом).Напомним, что 30 июня в аэропорту Кишинева произошла стрельба. Пассажиров эвакуировали, вылеты временно отложили. Стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Прокуратура Таджикистана сообщила, что стрелял находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров. При задержании мужчина получил тяжелое ранение и скончался в больнице. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал усилить меры безопасности в аэропорту Кишинева. А глава погранслужбы Росиан Василой сообщил, что сотрудники пограничной полиции пройдут обучение для борьбы с террористической угрозой с использованием современной техники и вооружения.

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