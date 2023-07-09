https://uz.sputniknews.ru/20230709/dlya-uchastiya-vyborax-malomobilnyx-grajdan-sozdany-vsye-usloviya-nablyudateli-36721580.html

Для участия в выборах маломобильных граждан созданы все условия — наблюдатели

Для участия в выборах маломобильных граждан созданы все условия — наблюдатели

Международные наблюдатели продолжают следить за ходом голосования на президентских выборах в Узбекистане

2023-07-09T19:05+0500

2023-07-09T19:05+0500

2023-07-09T19:47+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

голосование

наблюдатели

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/09/36721417_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_a2e20b19a64ca4b97a97da1a4a9d357f.jpg

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Люди с ограниченными возможностями чувствуют себя полноценными участниками выборов. В этом убедился международный независимый наблюдатель из России, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. Сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка. Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыты 56 стационарных избирательных участков.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

узбекистан россия выборы президентские досрочные международные наблюдатели голосование директор центра европейско-азиатских исследований андрей русаков