https://uz.sputniknews.ru/20230709/dlya-uchastiya-vyborax-malomobilnyx-grajdan-sozdany-vsye-usloviya-nablyudateli-36721580.html
Для участия в выборах маломобильных граждан созданы все условия — наблюдатели
Для участия в выборах маломобильных граждан созданы все условия — наблюдатели
Международные наблюдатели продолжают следить за ходом голосования на президентских выборах в Узбекистане
2023-07-09T19:05+0500
2023-07-09T19:05+0500
2023-07-09T19:47+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Люди с ограниченными возможностями чувствуют себя полноценными участниками выборов. В этом убедился международный независимый наблюдатель из России, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. Сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка. Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыты 56 стационарных избирательных участков.
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан россия выборы президентские досрочные международные наблюдатели голосование директор центра европейско-азиатских исследований андрей русаков
узбекистан россия выборы президентские досрочные международные наблюдатели голосование директор центра европейско-азиатских исследований андрей русаков
Для участия в выборах маломобильных граждан созданы все условия — наблюдатели
19:05 09.07.2023 (обновлено: 19:47 09.07.2023)
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Международные наблюдатели продолжают следить за ходом голосования на президентских выборах в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Люди с ограниченными возможностями чувствуют себя полноценными участниками выборов. В этом убедился международный независимый наблюдатель из России, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.
"Для участия маломобильных граждан созданы все условия. Избирательные участки оборудованы пандусами, а также специальными кабинками. Эта категория граждан может чувствовать себя полноценными участниками выборов", — поделился своими наблюдениями эксперт.
Сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.
По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.
Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыты 56 стационарных избирательных участков.