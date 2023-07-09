https://uz.sputniknews.ru/20230709/elektronnyy-kontrol-pozvolyayet-isklyuchit-dvoynoye-golosovaniye-zampred-sik-rossii-36698489.html

Электронный контроль позволяет исключить двойное голосование — зампред ЦИК России

Электронный контроль позволяет исключить двойное голосование — зампред ЦИК России

Представители Центризбиркома России наблюдают за президентскими выборами в Узбекистане

2023-07-09T15:14+0500

2023-07-09T15:14+0500

2023-07-09T16:13+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

цик рф

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В ходе наблюдения за ходом голосования заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев отметил готовность участков к приему избирателей, а также преимущества системы электронного контроля. Напомним, сегодня проходит основной день голосования на выборах президента Узбекистана.На пост главы государства претендуют четыре кандидата: За выборами следят сотни иностранных наблюдателей и более тысячи журналистов. В частности, аккредитовано 785 наблюдателей от зарубежных стран и авторитетных организаций и 1 299 представителей местных и зарубежных СМИ.Голосование продлится до 20.00.

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