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Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230709/elektronnyy-kontrol-pozvolyayet-isklyuchit-dvoynoye-golosovaniye-zampred-sik-rossii-36698489.html
Электронный контроль позволяет исключить двойное голосование — зампред ЦИК России
Электронный контроль позволяет исключить двойное голосование — зампред ЦИК России
Представители Центризбиркома России наблюдают за президентскими выборами в Узбекистане
2023-07-09T15:14+0500
2023-07-09T16:13+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
выборы
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В ходе наблюдения за ходом голосования заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев отметил готовность участков к приему избирателей, а также преимущества системы электронного контроля. Напомним, сегодня проходит основной день голосования на выборах президента Узбекистана.На пост главы государства претендуют четыре кандидата: За выборами следят сотни иностранных наблюдателей и более тысячи журналистов. В частности, аккредитовано 785 наблюдателей от зарубежных стран и авторитетных организаций и 1 299 представителей местных и зарубежных СМИ.Голосование продлится до 20.00.
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узбекистан выборы президент избирательный участок заместитель председателя цик россии николай булаев система электронный контроль информационные стенды узбекский русский язык
узбекистан выборы президент избирательный участок заместитель председателя цик россии николай булаев система электронный контроль информационные стенды узбекский русский язык

Электронный контроль позволяет исключить двойное голосование — зампред ЦИК России

15:14 09.07.2023 (обновлено: 16:13 09.07.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровЗаместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на одном из избирательных участках Ташкента
Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на одном из избирательных участках Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Представители Центризбиркома России наблюдают за президентскими выборами в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В ходе наблюдения за ходом голосования заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев отметил готовность участков к приему избирателей, а также преимущества системы электронного контроля.

"Все участки на мой взгляд идеально готовы, чтобы принять избирателей. Применяется система электронного контроля, которая исключает двойное голосование. Также все участки имеют информационные стенды на узбекском и русском языках", — сказал заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Напомним, сегодня проходит основной день голосования на выборах президента Узбекистана.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.
За выборами следят сотни иностранных наблюдателей и более тысячи журналистов. В частности, аккредитовано 785 наблюдателей от зарубежных стран и авторитетных организаций и 1 299 представителей местных и зарубежных СМИ.
Голосование продлится до 20.00.
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