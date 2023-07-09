https://uz.sputniknews.ru/20230709/golosovanie-na-domu-vybory-presidenta-video-36724447.html
Как проходит голосование на дому — видео
Как проходит голосование на дому — видео
К тем, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательный участок, члены избиркомов приходят домой с переносной урной для голосования. Как проходит голосование на дому – в видео от корреспондента Sputnik.
2023-07-09T18:37+0500
2023-07-09T18:37+0500
2023-07-09T19:03+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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президентские выборы в узбекистане
голосование
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Досрочные выборы президента Узбекистана начались сегодня в 8.00 утра.Однако прийти на избирательный участок смог не каждый узбекистанец. Для тех, кто по состоянию здоровья не смог проголосовать на избирательном участке, подготовили переносные урны, с которыми члены избирательных комиссий приходят к гражданам домой.Как проходит голосование на дому — смотрите в нашем видео.
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узбекистан видео досрочные президентские выборы голосование на дому переносная урна выездное голосование члены избирательной комиссии
узбекистан видео досрочные президентские выборы голосование на дому переносная урна выездное голосование члены избирательной комиссии
Как проходит голосование на дому — видео
18:37 09.07.2023 (обновлено: 19:03 09.07.2023)
Эксклюзив
К тем, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательный участок, члены избиркомов приходят домой с переносной урной для голосования. Как проходит голосование на дому — в видео от корреспондента Sputnik.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Досрочные выборы президента Узбекистана начались сегодня в 8.00 утра.
Однако прийти на избирательный участок смог не каждый узбекистанец. Для тех, кто по состоянию здоровья не смог проголосовать на избирательном участке, подготовили переносные урны, с которыми члены избирательных комиссий приходят к гражданам домой.
Как проходит голосование на дому — смотрите в нашем видео.