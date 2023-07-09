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Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230709/golosovanie-na-domu-vybory-presidenta-video-36724447.html
Как проходит голосование на дому — видео
Как проходит голосование на дому — видео
К тем, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательный участок, члены избиркомов приходят домой с переносной урной для голосования. Как проходит голосование на дому – в видео от корреспондента Sputnik.
2023-07-09T18:37+0500
2023-07-09T19:03+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
выборы
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
голосование
видео
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Досрочные выборы президента Узбекистана начались сегодня в 8.00 утра.Однако прийти на избирательный участок смог не каждый узбекистанец. Для тех, кто по состоянию здоровья не смог проголосовать на избирательном участке, подготовили переносные урны, с которыми члены избирательных комиссий приходят к гражданам домой.Как проходит голосование на дому — смотрите в нашем видео.
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узбекистан видео досрочные президентские выборы голосование на дому переносная урна выездное голосование члены избирательной комиссии
узбекистан видео досрочные президентские выборы голосование на дому переносная урна выездное голосование члены избирательной комиссии

Как проходит голосование на дому — видео

18:37 09.07.2023 (обновлено: 19:03 09.07.2023)
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К тем, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательный участок, члены избиркомов приходят домой с переносной урной для голосования. Как проходит голосование на дому — в видео от корреспондента Sputnik.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Досрочные выборы президента Узбекистана начались сегодня в 8.00 утра.
Однако прийти на избирательный участок смог не каждый узбекистанец. Для тех, кто по состоянию здоровья не смог проголосовать на избирательном участке, подготовили переносные урны, с которыми члены избирательных комиссий приходят к гражданам домой.
Как проходит голосование на дому — смотрите в нашем видео.
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Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана в посольстве Узбекистана в Москве. - Sputnik УзбекистанВыборы президента Узбекистана — что происходит сейчас07:52
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