https://uz.sputniknews.ru/20230709/golosovanie-na-domu-vybory-presidenta-video-36724447.html

Как проходит голосование на дому — видео

Как проходит голосование на дому — видео

К тем, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательный участок, члены избиркомов приходят домой с переносной урной для голосования. Как проходит голосование на дому – в видео от корреспондента Sputnik.

2023-07-09T18:37+0500

2023-07-09T18:37+0500

2023-07-09T19:03+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

голосование

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/09/36724867_88:0:2518:1367_1920x0_80_0_0_aaeeae11157f160fc8ed5aeebc4162ca.png

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Досрочные выборы президента Узбекистана начались сегодня в 8.00 утра.Однако прийти на избирательный участок смог не каждый узбекистанец. Для тех, кто по состоянию здоровья не смог проголосовать на избирательном участке, подготовили переносные урны, с которыми члены избирательных комиссий приходят к гражданам домой.Как проходит голосование на дому — смотрите в нашем видео.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан видео досрочные президентские выборы голосование на дому переносная урна выездное голосование члены избирательной комиссии