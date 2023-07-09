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Вновь усиление ветра: погода в Узбекистане 9 июля
Вновь усиление ветра: погода в Узбекистане 9 июля
В некоторых регионах страны усилившийся ветер может вновь поднять в воздух пыль.
2023-07-09T04:52+0500
2023-07-09T04:52+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. Почти на всей территории республики 9 июля ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Во всех регионах кроме Каракалпакстана и Хорезмской области ветер местами усилится до 13-18 метров в секунду и появится пыльный поземок.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода прогноз погоды по республике без осадков усиление ветра пыльный поземок температура воздуха
узбекистан погода прогноз погоды по республике без осадков усиление ветра пыльный поземок температура воздуха

Вновь усиление ветра: погода в Узбекистане 9 июля

04:52 09.07.2023
© Мария ЗахароваСамарканд. Архитектурные детали.
Самарканд. Архитектурные детали. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
© Мария Захарова
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В некоторых регионах страны усилившийся ветер может вновь поднять в воздух пыль.
ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. Почти на всей территории республики 9 июля ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Во всех регионах кроме Каракалпакстана и Хорезмской области ветер местами усилится до 13-18 метров в секунду и появится пыльный поземок.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 36-41 градус тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области, Ферганская долина – 33-38 градусов тепла;
Предгорные и горные районы – 23-28 градусов тепла.
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