https://uz.sputniknews.ru/20230709/pogoda-uzbekistan-9-iyulya-36657195.html

Вновь усиление ветра: погода в Узбекистане 9 июля

Вновь усиление ветра: погода в Узбекистане 9 июля

В некоторых регионах страны усилившийся ветер может вновь поднять в воздух пыль.

2023-07-09T04:52+0500

2023-07-09T04:52+0500

2023-07-09T04:52+0500

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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. Почти на всей территории республики 9 июля ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Во всех регионах кроме Каракалпакстана и Хорезмской области ветер местами усилится до 13-18 метров в секунду и появится пыльный поземок.Температура воздуха днем:

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