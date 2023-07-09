https://uz.sputniknews.ru/20230709/povtornoe-golosovanie-isklyucheno-kak-rabotaet-biometricheskaya-identifikatsiya-36730436.html

Повторное голосование исключено: как работает биометрическая идентификация

Повторное голосование исключено: как работает биометрическая идентификация

На ряде избирательных участков в Ташкенте в ходе президентских выборов тестировали систему биометрической идентификации. Подробнее – в видео Sputnik.

2023-07-09T20:25+0500

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видео

узбекистан

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выборы президента

президентские выборы в узбекистане

голосование

инновации

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В Ташкенте на ряде участков тестировали инновационную систему биометрической идентификации.Это технология позволяет сделать процесс голосования в разы быстрее. Также у граждан есть возможность проголосовать не на своем избирательном участке. Умная система автоматически исключает повторное голосование избирателя.Как работает система – в видео от корреспондента Sputnik.

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