https://uz.sputniknews.ru/20230709/povtornoe-golosovanie-isklyucheno-kak-rabotaet-biometricheskaya-identifikatsiya-36730436.html
Повторное голосование исключено: как работает биометрическая идентификация
Повторное голосование исключено: как работает биометрическая идентификация
На ряде избирательных участков в Ташкенте в ходе президентских выборов тестировали систему биометрической идентификации. Подробнее – в видео Sputnik.
2023-07-09T20:25+0500
2023-07-09T20:25+0500
2023-07-09T20:26+0500
видео
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выборы президента
президентские выборы в узбекистане
голосование
инновации
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В Ташкенте на ряде участков тестировали инновационную систему биометрической идентификации.Это технология позволяет сделать процесс голосования в разы быстрее. Также у граждан есть возможность проголосовать не на своем избирательном участке. Умная система автоматически исключает повторное голосование избирателя.Как работает система – в видео от корреспондента Sputnik.
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видео узбекистан досрочные выборы президента голосование ташкент избирательные участки инновации биометрическая идентификация
видео узбекистан досрочные выборы президента голосование ташкент избирательные участки инновации биометрическая идентификация
Повторное голосование исключено: как работает биометрическая идентификация
20:25 09.07.2023 (обновлено: 20:26 09.07.2023)
Эксклюзив
На ряде избирательных участков в Ташкенте в ходе президентских выборов тестировали систему биометрической идентификации. Подробнее – в видео Sputnik.
В Ташкенте на ряде участков тестировали инновационную систему биометрической идентификации.
Это технология позволяет сделать процесс голосования в разы быстрее. Также у граждан есть возможность проголосовать не на своем избирательном участке. Умная система автоматически исключает повторное голосование избирателя.
Как работает система – в видео от корреспондента Sputnik.