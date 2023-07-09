Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230709/pravonarusheniy-na-vyborax-nye-vyyavleno-genprokuratura-uzbekistan-36717442.html
Правонарушений в процессе голосования не выявлено — Генпрокуратура Узбекистана
Правонарушений в процессе голосования не выявлено — Генпрокуратура Узбекистана
Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Шохрух Аминов на брифинге, прошедшем в Центральной избирательной комиссии
2023-07-09T17:17+0500
2023-07-09T17:54+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
выборы
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
нарушения
обращения
генпрокуратура узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/08/26030507_49:27:1280:720_1920x0_80_0_0_ff1d2c9900f28cfc9a3a6c0fb1413eaf.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Серьезных правонарушений в процессе голосования не выявлено. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Шохрух Аминов на брифинге в Центральной избирательной комиссии.Отмечается, что в целях обеспечения избирательного законодательства организовано круглосуточное дежурство сотрудников. По словам Шохруха Аминова, до 15.00 в прокуратуру поступило более 250 обращений граждан. В них, в основном, просили дать юридические разъяснения относительно избирательного законодательства.Сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыты 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и Генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/08/26030507_162:0:1122:720_1920x0_80_0_0_cfdc1c05091c093bbec3b944370795c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан выборы президентские досрочные генпрокуратура брифинг цик заместитель генерального прокурора шохрух аминов
узбекистан выборы президентские досрочные генпрокуратура брифинг цик заместитель генерального прокурора шохрух аминов

Правонарушений в процессе голосования не выявлено — Генпрокуратура Узбекистана

17:17 09.07.2023 (обновлено: 17:54 09.07.2023)
© Пресс-служба Генеральной прокуратуры УзбекистанаГенеральная прокуратура Узбекистана
Генеральная прокуратура Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
© Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Шохрух Аминов на брифинге, прошедшем в Центральной избирательной комиссии.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Серьезных правонарушений в процессе голосования не выявлено. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Шохрух Аминов на брифинге в Центральной избирательной комиссии.
Отмечается, что в целях обеспечения избирательного законодательства организовано круглосуточное дежурство сотрудников.

"Налажено тесное взаимодействие с МВД, Нацгвардией и Службой государственной безопасности, идет обмен информацией в режиме реального времени", — сказал он.

По словам Шохруха Аминова, до 15.00 в прокуратуру поступило более 250 обращений граждан. В них, в основном, просили дать юридические разъяснения относительно избирательного законодательства.

"Сообщений и обращений о правонарушениях не поступало", — добавил Шохрух Аминов.

Сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.
По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.
Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыты 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и Генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана в посольстве Узбекистана в Москве. - Sputnik УзбекистанВыборы президента Узбекистана — что происходит сейчас07:52
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала