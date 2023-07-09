https://uz.sputniknews.ru/20230709/pravonarusheniy-na-vyborax-nye-vyyavleno-genprokuratura-uzbekistan-36717442.html
Правонарушений в процессе голосования не выявлено — Генпрокуратура Узбекистана
Правонарушений в процессе голосования не выявлено — Генпрокуратура Узбекистана
Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Шохрух Аминов на брифинге, прошедшем в Центральной избирательной комиссии
2023-07-09T17:17+0500
2023-07-09T17:17+0500
2023-07-09T17:54+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Серьезных правонарушений в процессе голосования не выявлено. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Шохрух Аминов на брифинге в Центральной избирательной комиссии.Отмечается, что в целях обеспечения избирательного законодательства организовано круглосуточное дежурство сотрудников. По словам Шохруха Аминова, до 15.00 в прокуратуру поступило более 250 обращений граждан. В них, в основном, просили дать юридические разъяснения относительно избирательного законодательства.Сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыты 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и Генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.
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узбекистан выборы президентские досрочные генпрокуратура брифинг цик заместитель генерального прокурора шохрух аминов
узбекистан выборы президентские досрочные генпрокуратура брифинг цик заместитель генерального прокурора шохрух аминов
Правонарушений в процессе голосования не выявлено — Генпрокуратура Узбекистана
17:17 09.07.2023 (обновлено: 17:54 09.07.2023)
Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Шохрух Аминов на брифинге, прошедшем в Центральной избирательной комиссии.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Серьезных правонарушений в процессе голосования не выявлено. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Шохрух Аминов на брифинге в Центральной избирательной комиссии.
Отмечается, что в целях обеспечения избирательного законодательства организовано круглосуточное дежурство сотрудников.
"Налажено тесное взаимодействие с МВД, Нацгвардией и Службой государственной безопасности, идет обмен информацией в режиме реального времени", — сказал он.
По словам Шохруха Аминова, до 15.00 в прокуратуру поступило более 250 обращений граждан. В них, в основном, просили дать юридические разъяснения относительно избирательного законодательства.
"Сообщений и обращений о правонарушениях не поступало", — добавил Шохрух Аминов.
Сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.
По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.
Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыты 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и Генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.