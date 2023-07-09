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Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230709/prezident-vybory-uzbekistan-yavka-11-36649472.html
Явка на 11.00 — минимальный порог пройден
Явка на 11.00 — минимальный порог пройден
По данным ЦИК, на 11 часов утра явка на всех участках составила
2023-07-09T12:26+0500
2023-07-09T13:31+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
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выборы президента
президентские выборы в узбекистане
явка
цик узбекистана
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На 11.00 в Узбекистане проголосовали 6 463 874 человека, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.Таким образом, явка составила 33,54%, поэтому выборы, согласно действующему законодательству, признали состоявшимися, сообщил журналистам замглавы ЦИК Бахром Кучкаров. Явка по регионам: Напомним, сегодня проходит основной день голосования на выборах президента Узбекистана. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени.Голосование продлится до 20.00.
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узбекистан выборы президент голосование явка первые данные регионы избирательный участок центральная избирательная комиссия цик каракалпакстан андижанская область бухарская область джизакская область навоийская область наманганская область самаркандская область сырдарьинская область сурхандарьинская область ташкентская область ферганская область хорезмская область кашкадарьинская область ташкент

Явка на 11.00 — минимальный порог пройден

12:26 09.07.2023 (обновлено: 13:31 09.07.2023)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДосрочные выборы президента Узбекистана
Досрочные выборы президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
© Sputnik / Максим Богодвид
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По данным ЦИК, на 11 часов утра явка на всех избирательных участках составила 33,54%.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На 11.00 в Узбекистане проголосовали 6 463 874 человека, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Таким образом, явка составила 33,54%, поэтому выборы, согласно действующему законодательству, признали состоявшимися, сообщил журналистам замглавы ЦИК Бахром Кучкаров.
Явка по регионам:
Каракалпакстан — 319 570 (32,51%);
Андижанская область — 663 290 (39,37%);
Бухарская область — 359 823 (33,58%);
Джизакская область — 310 850 (39,23%);
Навоийская область — 245 386 (38,50%);
Наманганская область — 518 146 (32,84%);
Самаркандская область — 718 580 (33,22%);
Сырдарьинская область — 187 079 (38,19%);
Сурхандарьинская область — 460 217 (32,51%);
Ташкентская область — 521 414 (28,80%);
Ферганская область — 793 244 (35,96%);
Хорезмская область — 372 833 (36,97%);
Кашкадарьинская область — 562 357 (30,40%);
Ташкент — 433 085 (26,27%).
Напомним, сегодня проходит основной день голосования на выборах президента Узбекистана. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени.Голосование продлится до 20.00.
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В Наманганской области проголосовала 110-летняя бабушка - Sputnik УзбекистанВыборы президента Узбекистана — что происходит сейчас07:52
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