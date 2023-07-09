https://uz.sputniknews.ru/20230709/prezident-vybory-uzbekistan-yavka-11-36649472.html

Явка на 11.00 — минимальный порог пройден

Явка на 11.00 — минимальный порог пройден

По данным ЦИК, на 11 часов утра явка на всех участках составила

2023-07-09T12:26+0500

2023-07-09T12:26+0500

2023-07-09T13:31+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На 11.00 в Узбекистане проголосовали 6 463 874 человека, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.Таким образом, явка составила 33,54%, поэтому выборы, согласно действующему законодательству, признали состоявшимися, сообщил журналистам замглавы ЦИК Бахром Кучкаров. Явка по регионам: Напомним, сегодня проходит основной день голосования на выборах президента Узбекистана. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени.Голосование продлится до 20.00.

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