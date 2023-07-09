https://uz.sputniknews.ru/20230709/yavka-na-13-00-vybory-prezident-uzbekistan-36650095.html

Явка на выборах президента Узбекистана на 13.00

Явка на выборах президента Узбекистана на 13.00

По данным ЦИК, на 13 часов дня явка на досрочных президентских выборах составила

2023-07-09T14:06+0500

2023-07-09T14:06+0500

2023-07-09T14:30+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На 13 часов дня по местному времени в Узбекистане проголосовали 10 052 289 человек, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии. Явка по регионам:Напомним, сегодня проходит основной день голосования на выборах президента Узбекистана. По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыты 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и предприятиях, где работают узбекистанцы.Голосование продлится до 20.00.Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.

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