Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230709/yavka-na-13-00-vybory-prezident-uzbekistan-36650095.html
Явка на выборах президента Узбекистана на 13.00
Явка на выборах президента Узбекистана на 13.00
По данным ЦИК, на 13 часов дня явка на досрочных президентских выборах составила
2023-07-09T14:06+0500
2023-07-09T14:30+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
выборы
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
явка
регион
цик узбекистана
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/09/36668877_0:86:1616:995_1920x0_80_0_0_535adc86715c9a9136feccd1de38c920.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На 13 часов дня по местному времени в Узбекистане проголосовали 10 052 289 человек, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии. Явка по регионам:Напомним, сегодня проходит основной день голосования на выборах президента Узбекистана. По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыты 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и предприятиях, где работают узбекистанцы.Голосование продлится до 20.00.Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/09/36668877_88:0:1528:1080_1920x0_80_0_0_fc32d5fc8680a40e812f4520e158e194.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан выборы президент голосование явка регион центральная избирательная комиссия цик избиратели каракалпакстан андижанская область бухарская область джизакская область навоийская область наманганская область самаркандская область сырдарьинская область сурхандарьинская область ташкентская область ферганская область хорезмская область кашкадарьинская область ташкент
узбекистан выборы президент голосование явка регион центральная избирательная комиссия цик избиратели каракалпакстан андижанская область бухарская область джизакская область навоийская область наманганская область самаркандская область сырдарьинская область сурхандарьинская область ташкентская область ферганская область хорезмская область кашкадарьинская область ташкент

Явка на выборах президента Узбекистана на 13.00

14:06 09.07.2023 (обновлено: 14:30 09.07.2023)
© Sputnik/Зафар ХалиловВ Узбекистане проходит досрочное голосование по выборам президента страны
В Узбекистане проходит досрочное голосование по выборам президента страны - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
© Sputnik/Зафар Халилов
Подписаться на
НовостиTelegram
По данным ЦИК, на 13 часов дня явка на досрочных президентских выборах составила 52,16%.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На 13 часов дня по местному времени в Узбекистане проголосовали 10 052 289 человек, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Явка по регионам:
Каракалпакстан — 487 147 (49,56%);
Андижанская область — 950 886 (56,44%);
Бухарская область — 547 925 (51,13%);
Джизакская область — 472 402 (59,62%);
Навоийская область — 325 736 (51,10%);
Наманганская область — 847 375 (53,71%);
Самаркандская область — 1 096 814 (52,38%);
Сырдарьинская область — 268 271 (54,76%);
Сурхандарьинская область — 680 048 (48,03%);
Ташкентская область — 904 200 (49,95%);
Ферганская область — 1 222 475 (55,41%);
Хорезмская область — 522 051 (51,77%);
Кашкадарьинская область — 983 551 (53,16%);
Ташкент — 743 408 (45,10%).
Напомним, сегодня проходит основной день голосования на выборах президента Узбекистана.
По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.
Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыты 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и предприятиях, где работают узбекистанцы.
Голосование продлится до 20.00.
Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Паломники из Узбекистана голосуют в Саудовской Аравии - Sputnik УзбекистанВыборы президента Узбекистана — что происходит сейчас07:52
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала