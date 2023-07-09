Явка на выборах президента Узбекистана на 13.00
14:06 09.07.2023 (обновлено: 14:30 09.07.2023)
© Sputnik/Зафар ХалиловВ Узбекистане проходит досрочное голосование по выборам президента страны
© Sputnik/Зафар Халилов
По данным ЦИК, на 13 часов дня явка на досрочных президентских выборах составила 52,16%.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На 13 часов дня по местному времени в Узбекистане проголосовали 10 052 289 человек, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Явка по регионам:
Каракалпакстан — 487 147 (49,56%);
Андижанская область — 950 886 (56,44%);
Бухарская область — 547 925 (51,13%);
Джизакская область — 472 402 (59,62%);
Навоийская область — 325 736 (51,10%);
Наманганская область — 847 375 (53,71%);
Самаркандская область — 1 096 814 (52,38%);
Сырдарьинская область — 268 271 (54,76%);
Сурхандарьинская область — 680 048 (48,03%);
Ташкентская область — 904 200 (49,95%);
Ферганская область — 1 222 475 (55,41%);
Хорезмская область — 522 051 (51,77%);
Кашкадарьинская область — 983 551 (53,16%);
Ташкент — 743 408 (45,10%).
Напомним, сегодня проходит основной день голосования на выборах президента Узбекистана.
По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.
Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыты 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и предприятиях, где работают узбекистанцы.
Голосование продлится до 20.00.
Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.