https://uz.sputniknews.ru/20230709/yavka-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-na-15-00-36659534.html
Явка на выборах президента Узбекистана на 15.00
Явка на выборах президента Узбекистана на 15.00
По данным ЦИК, на 15 часов дня явка на досрочных президентских выборах составила 60,74%. 09.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-09T16:07+0500
2023-07-09T16:07+0500
2023-07-09T16:21+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На 15 часов дня по местному времени в Узбекистане проголосовали 11 млн 705 тыс. 357 человек, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.Таким образом, явка составила 60,74%. Напомним, при явке более 33% избирателей, внесенных в список избирателей, выборы можно считать состоявшимися.Явка по регионам:Сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах откроют 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и предприятиях, где работают узбекистанцы.
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узбекистан выборы президента президентские досрочные явка на 17.00 центральная избирательная комиссия цик явка
узбекистан выборы президента президентские досрочные явка на 17.00 центральная избирательная комиссия цик явка
Явка на выборах президента Узбекистана на 15.00
16:07 09.07.2023 (обновлено: 16:21 09.07.2023)
По данным ЦИК, на 15 часов дня явка на досрочных президентских выборах составила 60,74%.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На 15 часов дня по местному времени в Узбекистане проголосовали 11 млн 705 тыс. 357 человек, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Таким образом, явка составила 60,74%. Напомним, при явке более 33% избирателей, внесенных в список избирателей, выборы можно считать состоявшимися.
Каракалпакстан — 609 637 (62,02%);
Андижанская область — 1 134 863 (67,36%);
Бухарская область — 611 003 (57,02%);
Джизакская область — 524 886 (66,25%);
Навоийская область — 352 064 (55,23%);
Наманганская область — 962 625 (61,01%);
Самаркандская область — 1 272 278 (60,75%);
Сырдарьинская область — 290 945 (59,39%);
Сурхандарьинская область — 799 047 (56,44%);
Ташкентская область — 1 153 258 (63,71%);
Ферганская область — 1 467 600 (66,52%);
Хорезмская область — 591 450 (58,65%);
Кашкадарьинская область — 1 108 946 (59,94%);
Ташкент — 826 758 (50,15%).
Сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.
По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.
Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах откроют 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и предприятиях, где работают узбекистанцы.