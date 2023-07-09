https://uz.sputniknews.ru/20230709/yavka-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-na-15-00-36659534.html

Явка на выборах президента Узбекистана на 15.00

Явка на выборах президента Узбекистана на 15.00

По данным ЦИК, на 15 часов дня явка на досрочных президентских выборах составила 60,74%. 09.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-09T16:07+0500

2023-07-09T16:07+0500

2023-07-09T16:21+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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президентские выборы в узбекистане

цик узбекистана

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На 15 часов дня по местному времени в Узбекистане проголосовали 11 млн 705 тыс. 357 человек, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.Таким образом, явка составила 60,74%. Напомним, при явке более 33% избирателей, внесенных в список избирателей, выборы можно считать состоявшимися.Явка по регионам:Сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах откроют 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и предприятиях, где работают узбекистанцы.

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