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Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230709/yavka-vybory-prezident-uzbekistan-17-00-36714771.html
Где активнее всего голосовали на выборах президента Узбекистана на 17.00
Где активнее всего голосовали на выборах президента Узбекистана на 17.00
По данным ЦИК, на 17.00 явка на досрочных президентских выборах составила 69,85%. Больше всего избирателей проголосовало в Ферганской области.
2023-07-09T18:20+0500
2023-07-09T19:02+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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президентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На 17.00 по местному времени в Узбекистане проголосовали 13 млн 459 тыс. 677 человек, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.Таким образом, явка составила 69,85%. Явка по регионам:Сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыты 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и Генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке (голосование уже завершилось), Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.
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узбекистан президентские выборы досрочные цик голосование список избиратели явка на 17.00 9 июля
узбекистан президентские выборы досрочные цик голосование список избиратели явка на 17.00 9 июля

Где активнее всего голосовали на выборах президента Узбекистана на 17.00

18:20 09.07.2023 (обновлено: 19:02 09.07.2023)
© Sputnik / Владимир АлексеевГолосование на выборах президента Узбекистана
Голосование на выборах президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
© Sputnik / Владимир Алексеев
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По данным ЦИК, на 17.00 явка на досрочных президентских выборах составила 69,85%. Больше всего избирателей проголосовало в Ферганской области.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На 17.00 по местному времени в Узбекистане проголосовали 13 млн 459 тыс. 677 человек, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Таким образом, явка составила 69,85%.
Явка по регионам:
Каракалпакстан — 693 668 (70,56%);
Андижанская область — 1 260 776 (74,83%);
Бухарская область — 775 164 (72,34%);
Джизакская область — 598 868 (75,58%);
Навоийская область — 415 652 (65,21%);
Наманганская область — 1 101 553 (69,82%);
Самаркандская область — 1 487 298 (71,02%);
Сырдарьинская область — 330 242 (67,41%);
Сурхандарьинская область — 963 092 (68,03%);
Ташкентская область — 1 254 515 (69,30%);
Ферганская область — 1 611 307 (73,04%);
Хорезмская область — 646 967 (64,16%);
Кашкадарьинская область — 1 276 215 (68,98%);
Ташкент — 1 044 360 (63,35%).
Сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.
По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.
Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыты 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и Генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке (голосование уже завершилось), Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.
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Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана в посольстве Узбекистана в Москве. - Sputnik УзбекистанВыборы президента Узбекистана — что происходит сейчас07:52
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