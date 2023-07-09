https://uz.sputniknews.ru/20230709/yavka-vybory-prezident-uzbekistan-17-00-36714771.html

Где активнее всего голосовали на выборах президента Узбекистана на 17.00

Где активнее всего голосовали на выборах президента Узбекистана на 17.00

По данным ЦИК, на 17.00 явка на досрочных президентских выборах составила 69,85%. Больше всего избирателей проголосовало в Ферганской области.

2023-07-09T18:20+0500

2023-07-09T18:20+0500

2023-07-09T19:02+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На 17.00 по местному времени в Узбекистане проголосовали 13 млн 459 тыс. 677 человек, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.Таким образом, явка составила 69,85%. Явка по регионам:Сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыты 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и Генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке (голосование уже завершилось), Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.

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