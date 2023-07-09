Где активнее всего голосовали на выборах президента Узбекистана на 17.00
18:20 09.07.2023 (обновлено: 19:02 09.07.2023)
© Sputnik / Владимир АлексеевГолосование на выборах президента Узбекистана
© Sputnik / Владимир Алексеев
По данным ЦИК, на 17.00 явка на досрочных президентских выборах составила 69,85%. Больше всего избирателей проголосовало в Ферганской области.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На 17.00 по местному времени в Узбекистане проголосовали 13 млн 459 тыс. 677 человек, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Таким образом, явка составила 69,85%.
Явка по регионам:
Каракалпакстан — 693 668 (70,56%);
Андижанская область — 1 260 776 (74,83%);
Бухарская область — 775 164 (72,34%);
Джизакская область — 598 868 (75,58%);
Навоийская область — 415 652 (65,21%);
Наманганская область — 1 101 553 (69,82%);
Самаркандская область — 1 487 298 (71,02%);
Сырдарьинская область — 330 242 (67,41%);
Сурхандарьинская область — 963 092 (68,03%);
Ташкентская область — 1 254 515 (69,30%);
Ферганская область — 1 611 307 (73,04%);
Хорезмская область — 646 967 (64,16%);
Кашкадарьинская область — 1 276 215 (68,98%);
Ташкент — 1 044 360 (63,35%).
Сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.
По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.
Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыты 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и Генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке (голосование уже завершилось), Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.