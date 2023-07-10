Где возможен дождь — погода в Узбекистане на 10 июля
© Sputnik/Элина БекназароваГорный район в Узбекистане
© Sputnik/Элина Бекназарова
По данным синоптиков, в республике в основном без осадков, однако в отдельных районах возможен дождь.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Практически по всей республике без осадков, но в некоторых районах возможен дождь, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан и Хорезмская область — без осадков, днем 36-41 градус тепла;
Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — без осадков, днем 38-43 градуса тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — также без осадков, небольшая облачность, днем 35-40 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская и Ферганская области — без осадков, температура днем 33-38 градусов тепла;
предгорные и горные районы республики — переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза, днем 24-29 градусов тепла.