https://uz.sputniknews.ru/20230710/gdye-vozmojen-dojd-pogoda-uzbekistan-10-iyulya-36728746.html

Где возможен дождь — погода в Узбекистане на 10 июля

Где возможен дождь — погода в Узбекистане на 10 июля

По данным синоптиков, в республике в основном без осадков, однако в отдельных районах возможен дождь

2023-07-10T05:04+0500

2023-07-10T05:04+0500

2023-07-10T05:04+0500

узбекистан

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Практически по всей республике без осадков, но в некоторых районах возможен дождь, сообщает Узгидромет. Температура воздуха днем:

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