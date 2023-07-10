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Где возможен дождь — погода в Узбекистане на 10 июля
Где возможен дождь — погода в Узбекистане на 10 июля
По данным синоптиков, в республике в основном без осадков, однако в отдельных районах возможен дождь
2023-07-10T05:04+0500
2023-07-10T05:04+0500
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Практически по всей республике без осадков, но в некоторых районах возможен дождь, сообщает Узгидромет. Температура воздуха днем:
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узбекистан погода прогноз погоды узгидромет синоптики без осадков возможен дождь температура день каракалпакстан хорезмская область бухарская навоийская кашкадарьинская сурхандарьинская области ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская области андижанская наманганская ферганская области предгорные горные районы республики
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет синоптики без осадков возможен дождь температура день каракалпакстан хорезмская область бухарская навоийская кашкадарьинская сурхандарьинская области ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская области андижанская наманганская ферганская области предгорные горные районы республики

Где возможен дождь — погода в Узбекистане на 10 июля

05:04 10.07.2023
© Sputnik/Элина БекназароваГорный район в Узбекистане
Горный район в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2023
© Sputnik/Элина Бекназарова
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По данным синоптиков, в республике в основном без осадков, однако в отдельных районах возможен дождь.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Практически по всей республике без осадков, но в некоторых районах возможен дождь, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан и Хорезмская область — без осадков, днем 36-41 градус тепла;
Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — без осадков, днем 38-43 градуса тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — также без осадков, небольшая облачность, днем 35-40 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская и Ферганская области — без осадков, температура днем 33-38 градусов тепла;
предгорные и горные районы республики — переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза, днем 24-29 градусов тепла.
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