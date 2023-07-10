https://uz.sputniknews.ru/20230710/jalob-protsessye-golosovaniya-verxovnyy-sud-nye-postupalo-zampred-turaxujayev-36737694.html

Жалоб в процессе голосования в Верховный суд не поступало — зампред Турахужаев

Жалоб в процессе голосования в Верховный суд не поступало — зампред Турахужаев

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Досрочные выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с национальным законодательством, жалоб, связанных с организацией и... 10.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-10T10:16+0500

2023-07-10T10:16+0500

2023-07-10T13:04+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

верховный суд

верховный суд узбекистана

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Досрочные выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с национальным законодательством, жалоб, связанных с организацией и процессом голосования, не поступало, заявил в понедельник заместитель председателя Верховного суда страны Халилилло Турахужаев. Напомним, вчера, 9 июля, в Узбекистане прошли президентские выборы. Итоги прошедших президентских выборов будут опубликованы в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.

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