https://uz.sputniknews.ru/20230710/jalob-protsessye-golosovaniya-verxovnyy-sud-nye-postupalo-zampred-turaxujayev-36737694.html
Жалоб в процессе голосования в Верховный суд не поступало — зампред Турахужаев
Жалоб в процессе голосования в Верховный суд не поступало — зампред Турахужаев
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Досрочные выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с национальным законодательством, жалоб, связанных с организацией и... 10.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-10T10:16+0500
2023-07-10T10:16+0500
2023-07-10T13:04+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
выборы
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
верховный суд
верховный суд узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0a/36748006_0:153:3368:2048_1920x0_80_0_0_29f2321b59b95e4d782b864e7dc1cb8c.jpg
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Досрочные выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с национальным законодательством, жалоб, связанных с организацией и процессом голосования, не поступало, заявил в понедельник заместитель председателя Верховного суда страны Халилилло Турахужаев. Напомним, вчера, 9 июля, в Узбекистане прошли президентские выборы. Итоги прошедших президентских выборов будут опубликованы в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0a/36748006_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_f3bea83a635ec6d7dfac034f6694fd70.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, выборы, выборы президента, президентские выборы в узбекистане, верховный суд, верховный суд узбекистана
узбекистан, выборы, выборы президента, президентские выборы в узбекистане, верховный суд, верховный суд узбекистана
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Досрочные выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с национальным законодательством, жалоб, связанных с организацией и процессом голосования, не поступало, заявил в понедельник заместитель председателя Верховного суда страны Халилилло Турахужаев.
“Выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с национальным законодательством. Жалоб, связанных с организацией и процессом голосования, в Верховный суд не поступало", — заявил Халилилло Турахужаев.
Напомним, вчера, 9 июля, в Узбекистане прошли президентские выборы.
Итоги прошедших президентских выборов будут опубликованы в Telegram-канале
Sputnik Узбекистан.