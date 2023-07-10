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Предварительные итоги выборов президента Узбекистана объявил ЦИК
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230710/jalob-protsessye-golosovaniya-verxovnyy-sud-nye-postupalo-zampred-turaxujayev-36737694.html
Жалоб в процессе голосования в Верховный суд не поступало — зампред Турахужаев
Жалоб в процессе голосования в Верховный суд не поступало — зампред Турахужаев
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Досрочные выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с национальным законодательством, жалоб, связанных с организацией и... 10.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-10T10:16+0500
2023-07-10T13:04+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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выборы президента
президентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Досрочные выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с национальным законодательством, жалоб, связанных с организацией и процессом голосования, не поступало, заявил в понедельник заместитель председателя Верховного суда страны Халилилло Турахужаев. Напомним, вчера, 9 июля, в Узбекистане прошли президентские выборы. Итоги прошедших президентских выборов будут опубликованы в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.
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узбекистан, выборы, выборы президента, президентские выборы в узбекистане, верховный суд, верховный суд узбекистана
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Жалоб в процессе голосования в Верховный суд не поступало — зампред Турахужаев

10:16 10.07.2023 (обновлено: 13:04 10.07.2023)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДосрочные выборы президента в Узбекистане
Досрочные выборы президента в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Досрочные выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с национальным законодательством, жалоб, связанных с организацией и процессом голосования, не поступало, заявил в понедельник заместитель председателя Верховного суда страны Халилилло Турахужаев.

“Выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с национальным законодательством. Жалоб, связанных с организацией и процессом голосования, в Верховный суд не поступало", — заявил Халилилло Турахужаев.

Напомним, вчера, 9 июля, в Узбекистане прошли президентские выборы.
Итоги прошедших президентских выборов будут опубликованы в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.
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