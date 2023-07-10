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https://uz.sputniknews.ru/20230710/litres-knijnyy-servis-uzbekistan-36763714.html
Книги на узбекском можно будет читать через российский онлайн-сервис
Книги на узбекском можно будет читать через российский онлайн-сервис
Сервис электронных и аудиокниг в перспективе сможет предложить узбекистанцам 1,5 тыс. книг на узбекском языке, а также книги на других языках.
2023-07-10T20:25+0500
2023-07-10T20:25+0500
узбекистан
общество
книги
компания
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ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik. Крупный российский книжный сервис "Литрес" планирует включить в свой каталог порядка 1,5 тыс. книг на узбекском языке, сообщает "КоммерсантЪ".Компания уже заключила контракты с 13 национальными издательствами, в том числе с Asaxiy books, Sharq, Adabiyot и Yangi asr avlodi.По оценкам компании, каталог будет содержать 1,5 тыс. наименований книг на узбекском языке, а также издания на русском и других языках. К концу года ассортимент сервиса будет включать в себя 4 тыс. аудиокниг.Для пользователей в Узбекистане онлайн-сервис планирует также запустить сайт с местным доменом и мобильное приложение.
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узбекистан общество электронные книги российский онлайн сервис litres литрес сайт мобильное приложение книги на узбекском языке аудиокниги
узбекистан общество электронные книги российский онлайн сервис litres литрес сайт мобильное приложение книги на узбекском языке аудиокниги

Книги на узбекском можно будет читать через российский онлайн-сервис

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Сервис электронных и аудиокниг в перспективе сможет предложить узбекистанцам 1,5 тыс. книг на узбекском языке, а также книги на других языках.
ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik. Крупный российский книжный сервис "Литрес" планирует включить в свой каталог порядка 1,5 тыс. книг на узбекском языке, сообщает "КоммерсантЪ".
Компания уже заключила контракты с 13 национальными издательствами, в том числе с Asaxiy books, Sharq, Adabiyot и Yangi asr avlodi.
По оценкам компании, каталог будет содержать 1,5 тыс. наименований книг на узбекском языке, а также издания на русском и других языках. К концу года ассортимент сервиса будет включать в себя 4 тыс. аудиокниг.
Для пользователей в Узбекистане онлайн-сервис планирует также запустить сайт с местным доменом и мобильное приложение.
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