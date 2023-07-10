https://uz.sputniknews.ru/20230710/litres-knijnyy-servis-uzbekistan-36763714.html

Книги на узбекском можно будет читать через российский онлайн-сервис

Книги на узбекском можно будет читать через российский онлайн-сервис

Сервис электронных и аудиокниг в перспективе сможет предложить узбекистанцам 1,5 тыс. книг на узбекском языке, а также книги на других языках.

2023-07-10T20:25+0500

2023-07-10T20:25+0500

2023-07-10T20:25+0500

узбекистан

общество

книги

компания

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ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik. Крупный российский книжный сервис "Литрес" планирует включить в свой каталог порядка 1,5 тыс. книг на узбекском языке, сообщает "КоммерсантЪ".Компания уже заключила контракты с 13 национальными издательствами, в том числе с Asaxiy books, Sharq, Adabiyot и Yangi asr avlodi.По оценкам компании, каталог будет содержать 1,5 тыс. наименований книг на узбекском языке, а также издания на русском и других языках. К концу года ассортимент сервиса будет включать в себя 4 тыс. аудиокниг.Для пользователей в Узбекистане онлайн-сервис планирует также запустить сайт с местным доменом и мобильное приложение.

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