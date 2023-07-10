https://uz.sputniknews.ru/20230710/mirziyoev-gensek-sng-lebedev-prezidentskie-vybory-36760228.html
Мирзиёев обсудил с Генсеком СНГ Сергеем Лебедевым ход президентских выборов
Мирзиёев обсудил с Генсеком СНГ Сергеем Лебедевым ход президентских выборов
Стороны также обговорили реализацию программ и проектов в рамках многостороннего партнерства Узбекистана с СНГ.
2023-07-10T18:06+0500
2023-07-10T18:06+0500
2023-07-10T18:16+0500
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выборы президента
президентские выборы в узбекистане
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева, сообщает пресс-служба главы государства.Мирзиёев обсудил с Лебедевым ход президентских выборов, проходивших в Узбекистане 9 июля. Сергей Лебедев, как глава миссии наблюдателей от СНГ, дал высокую оценку прошедшим выборам, подчеркнув, что голосование прошло в полном соответствии с международными избирательными стандартами, сообщили в пресс-службе.Стороны также обсудили углубление взаимовыгодного сотрудничества в рамках СНГ, уделив особое внимание реализации программ и проектов, направленных на расширение многостороннего партнерства.Напомним, 9 июля в Узбекистане прошли досрочные президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, Шавкат Мирзиёев набрал 87,02% голосов.За выборами следят порядка 800 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также около 1400 представителей местных и зарубежных СМИ.
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узбекистан снг генсек сергей лебедев президент шавкат мирзиёев выборы досрочные президентские наблюдатели сотрудничество
узбекистан снг генсек сергей лебедев президент шавкат мирзиёев выборы досрочные президентские наблюдатели сотрудничество
Мирзиёев обсудил с Генсеком СНГ Сергеем Лебедевым ход президентских выборов
18:06 10.07.2023 (обновлено: 18:16 10.07.2023)
Стороны также обговорили реализацию программ и проектов в рамках многостороннего партнерства Узбекистана с СНГ.
ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева, сообщает
пресс-служба главы государства.
Мирзиёев обсудил с Лебедевым ход президентских выборов, проходивших в Узбекистане 9 июля. Сергей Лебедев, как глава миссии наблюдателей от СНГ, дал высокую оценку прошедшим выборам, подчеркнув, что голосование прошло в полном соответствии с международными избирательными стандартами, сообщили в пресс-службе.
"В начале встречи генеральный секретарь СНГ искренне поздравил главу нашего государства с убедительной победой на выборах Президента Узбекистана, пожелал благополучия и успехов в обеспечении устойчивого развития и процветания страны", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили углубление взаимовыгодного сотрудничества в рамках СНГ, уделив особое внимание реализации программ и проектов, направленных на расширение многостороннего партнерства.
Напомним, 9 июля в Узбекистане прошли досрочные президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, Шавкат Мирзиёев набрал 87,02% голосов.
За выборами следят порядка 800 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также около 1400 представителей местных и зарубежных СМИ.