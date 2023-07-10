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Путин поздравил Мирзиёева с убедительной победой на выборах
Путин поздравил Мирзиёева с убедительной победой на выборах
Шавкат Мирзиёев получает поздравления с победой на досрочных выборах. 10.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-10T12:15+0500
2023-07-10T12:15+0500
2023-07-10T12:15+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
россия
президент
шавкат мирзиёев
владимир путин
поздравление
победа
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с победой на досрочных выборах, сообщает Кремль. Россия высоко ценит принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, подчеркивается в сообщении.Напомним, досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.После подсчета бюллетеней по данным ЦИК лидирует Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей.
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узбекистан, россия, президент, шавкат мирзиёев, владимир путин, поздравление, победа
узбекистан, россия, президент, шавкат мирзиёев, владимир путин, поздравление, победа
Путин поздравил Мирзиёева с убедительной победой на выборах
Шавкат Мирзиёев получает поздравления с победой на досрочных выборах.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с победой на досрочных выборах, сообщает Кремль
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"Убедительная победа на выборах подтверждает Ваш высокий политический авторитет, свидетельствует о широкой народной поддержке проводимого Вами курса масштабных преобразований, направленных на дальнейшее динамичное развитие страны, упрочение ее международных позиций, защиту прав и интересов граждан", — говорится в сообщении.
Россия высоко ценит принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, подчеркивается в сообщении.
"Уверен, что совместными усилиями будет обеспечено последовательное наращивание взаимовыгодного сотрудничества по всему комплексу двусторонних связей, а также координация в региональных и международных делах. Это, несомненно, отвечает чаяниям российского и узбекистанского народов", — говорится в сообщении Кремля.
Напомним, досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.
После подсчета бюллетеней по данным ЦИК лидирует Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей.