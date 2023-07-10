Путин поздравил Мирзиёева с убедительной победой на выборах

"Уверен, что совместными усилиями будет обеспечено последовательное наращивание взаимовыгодного сотрудничества по всему комплексу двусторонних связей, а также координация в региональных и международных делах. Это, несомненно, отвечает чаяниям российского и узбекистанского народов", — говорится в сообщении Кремля.