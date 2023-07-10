https://uz.sputniknews.ru/20230710/segodnya-ojidayetsya-pyat-press-meropriyatiy-po-proshedshim-vyboram-spisok-36736259.html

Сегодня ожидается пять пресс-мероприятий по прошедшим выборам — список

Сегодня ожидается пять пресс-мероприятий по прошедшим выборам — список

Брифинги и пресс-конференции посвящены организации и проведению выборов президента Узбекистана

2023-07-10T09:43+0500

2023-07-10T09:43+0500

2023-07-10T09:55+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

цик узбекистана

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Сегодня в пресс-центре ЦИК пройдут брифинги с участием представителей Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Общества инвалидов Узбекистана, ННО "Институт демократии и прав человека", Ассоциации волонтеров.Кроме того, состоятся пресс-конференции председателя ЦИК и представителей миссии международных наблюдателей. Они посвящены организации и проведению выборов президента Узбекистана.Итоги прошедших президентских выборов будут опубликованы в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.

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