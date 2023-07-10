https://uz.sputniknews.ru/20230710/segodnya-ojidayetsya-pyat-press-meropriyatiy-po-proshedshim-vyboram-spisok-36736259.html
Сегодня ожидается пять пресс-мероприятий по прошедшим выборам — список
Сегодня ожидается пять пресс-мероприятий по прошедшим выборам — список
Брифинги и пресс-конференции посвящены организации и проведению выборов президента Узбекистана
2023-07-10T09:43+0500
2023-07-10T09:43+0500
2023-07-10T09:55+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
выборы
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
цик узбекистана
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Сегодня в пресс-центре ЦИК пройдут брифинги с участием представителей Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Общества инвалидов Узбекистана, ННО "Институт демократии и прав человека", Ассоциации волонтеров.Кроме того, состоятся пресс-конференции председателя ЦИК и представителей миссии международных наблюдателей. Они посвящены организации и проведению выборов президента Узбекистана.Итоги прошедших президентских выборов будут опубликованы в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.
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узбекистан выборы президентские брифинги пресс-конференция цик
узбекистан выборы президентские брифинги пресс-конференция цик
Сегодня ожидается пять пресс-мероприятий по прошедшим выборам — список
09:43 10.07.2023 (обновлено: 09:55 10.07.2023)
Брифинги и пресс-конференции посвящены организации и проведению выборов президента Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Сегодня в пресс-центре ЦИК пройдут брифинги с участием представителей Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Общества инвалидов Узбекистана, ННО "Институт демократии и прав человека", Ассоциации волонтеров.
Кроме того, состоятся пресс-конференции председателя ЦИК и представителей миссии международных наблюдателей.
Они посвящены организации и проведению выборов президента Узбекистана.
Итоги прошедших президентских выборов будут опубликованы в Telegram-канале
Sputnik Узбекистан.