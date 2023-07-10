https://uz.sputniknews.ru/20230710/sekret-odnogo-iz-samyx-vkusnyx-napitkov-tashkentye-monastyrskiy-kvas-36690641.html

Матушка из монастыря в Ташкенте раскрыла секрет самого вкусного кваса

Матушка из монастыря в Ташкенте раскрыла секрет самого вкусного кваса

В женском монастыре в Ташкенте делают квас, который по мнению многих горожан, особенно вкусный. Вот уже 10 лет его делает игуменья Екатерина. 10.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-10T22:09+0500

2023-07-10T22:09+0500

2023-07-10T22:29+0500

узбекистан

квас

монастырь

россия

вода

ташкент

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Многие горожане задаются вопросом, в чем секрет этого напитка. Матушка признается, что никакого секрета нет. Сухую закваску она привозит из России, где покупает ее на хлебном заводе. По рецепту также добавляются черный хлеб, сахар и изюм. При этом вода используется своя, монастырская.О том, как делают квас в женском монастыре в Ташкенте — в нашем видео.

узбекистан

россия

ташкент

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2023

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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узбекистан, видео, квас, монастырь, россия, вода, ташкент