https://uz.sputniknews.ru/20230710/sereznyx-narusheniy-protsessye-golosovaniya-nye-vyyavili-genprokuratura-uzbekistana-36739409.html
Серьезных нарушений в процессе голосования не выявили — Генпрокуратура Узбекистана
Серьезных нарушений в процессе голосования не выявили — Генпрокуратура Узбекистана
Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Шохрух Аминов на брифинге, прошедшем в Центральной избирательной комиссии. 10.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-10T10:44+0500
2023-07-10T10:44+0500
2023-07-10T13:03+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В Генпрокуратуру поступило 5 заявлений от избирателей, рассказал в ходе брифинга Шохрух Аминов. Одно из них не подтвердилось, а четыре были рассмотрены и по ним даны соответствующие разъяснения. Все обращения были получены по телефону доверия Генпрокуратуры.Всего промониторено более 1 100 сообщений.Серьезных нарушений в процессе голосования не выявили.Напомним, что досрочные президентские выборы в Узбекистане прошли 9 июля.Итоги прошедших президентских выборов будут опубликованы в нашем Telegram-канале.
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узбекистан, выборы, выборы президента, президентские выборы в узбекистане
узбекистан, выборы, выборы президента, президентские выборы в узбекистане
Серьезных нарушений в процессе голосования не выявили — Генпрокуратура Узбекистана
10:44 10.07.2023 (обновлено: 13:03 10.07.2023)
Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Шохрух Аминов на брифинге, прошедшем в Центральной избирательной комиссии.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В Генпрокуратуру поступило 5 заявлений от избирателей, рассказал в ходе брифинга Шохрух Аминов.
Одно из них не подтвердилось, а четыре были рассмотрены и по ним даны соответствующие разъяснения. Все обращения были получены по телефону доверия Генпрокуратуры.
Всего промониторено более 1 100 сообщений.
Серьезных нарушений в процессе голосования не выявили.
Напомним, что досрочные президентские выборы в Узбекистане прошли 9 июля.