https://uz.sputniknews.ru/20230710/sereznyx-narusheniy-protsessye-golosovaniya-nye-vyyavili-genprokuratura-uzbekistana-36739409.html

Серьезных нарушений в процессе голосования не выявили — Генпрокуратура Узбекистана

Серьезных нарушений в процессе голосования не выявили — Генпрокуратура Узбекистана

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Шохрух Аминов на брифинге, прошедшем в Центральной избирательной комиссии. 10.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-10T10:44+0500

2023-07-10T10:44+0500

2023-07-10T13:03+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В Генпрокуратуру поступило 5 заявлений от избирателей, рассказал в ходе брифинга Шохрух Аминов. Одно из них не подтвердилось, а четыре были рассмотрены и по ним даны соответствующие разъяснения. Все обращения были получены по телефону доверия Генпрокуратуры.Всего промониторено более 1 100 сообщений.Серьезных нарушений в процессе голосования не выявили.Напомним, что досрочные президентские выборы в Узбекистане прошли 9 июля.Итоги прошедших президентских выборов будут опубликованы в нашем Telegram-канале.

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узбекистан, выборы, выборы президента, президентские выборы в узбекистане