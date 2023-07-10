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Предварительные итоги выборов президента Узбекистана объявил ЦИК
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230710/sik-obyavil-itogovuyu-yavku-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-36736527.html
ЦИК объявил итоговую явку на выборах президента Узбекистана
ЦИК объявил итоговую явку на выборах президента Узбекистана
Сколько человек проголосовало на выборах объявил на брифинге председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев
2023-07-10T11:11+0500
2023-07-10T13:02+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
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выборы президента
президентские выборы в узбекистане
цик узбекистана
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Итоговая явка на выборах составила почти 80%.Об этом на брифинге в Ташкенте объявил председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев. Напомним, вчера в Узбекистане состоялись досрочные президентские выборы. Итоги прошедших президентских выборов будут опубликованы в нашем Telegram-канале.
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узбекистан выборы президентские досрочные цик итоговая явка председатель цик узбекистана зайниддин низамходжаев
узбекистан выборы президентские досрочные цик итоговая явка председатель цик узбекистана зайниддин низамходжаев

ЦИК объявил итоговую явку на выборах президента Узбекистана

11:11 10.07.2023 (обновлено: 13:02 10.07.2023)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБрифинг по предварительным итогам выборов президента Узбекистана
Брифинг по предварительным итогам выборов президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Сколько человек проголосовало на выборах объявил на брифинге председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Итоговая явка на выборах составила почти 80%.
Об этом на брифинге в Ташкенте объявил председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.
Напомним, вчера в Узбекистане состоялись досрочные президентские выборы.
Итоги прошедших президентских выборов будут опубликованы в нашем Telegram-канале.
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