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ЦИК объявил итоговую явку на выборах президента Узбекистана
ЦИК объявил итоговую явку на выборах президента Узбекистана
Сколько человек проголосовало на выборах объявил на брифинге председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев
2023-07-10T11:11+0500
2023-07-10T11:11+0500
2023-07-10T13:02+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Итоговая явка на выборах составила почти 80%.Об этом на брифинге в Ташкенте объявил председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев. Напомним, вчера в Узбекистане состоялись досрочные президентские выборы. Итоги прошедших президентских выборов будут опубликованы в нашем Telegram-канале.
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узбекистан выборы президентские досрочные цик итоговая явка председатель цик узбекистана зайниддин низамходжаев
узбекистан выборы президентские досрочные цик итоговая явка председатель цик узбекистана зайниддин низамходжаев
ЦИК объявил итоговую явку на выборах президента Узбекистана
11:11 10.07.2023 (обновлено: 13:02 10.07.2023)
Сколько человек проголосовало на выборах объявил на брифинге председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Итоговая явка на выборах составила почти 80%.
Об этом на брифинге в Ташкенте объявил председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.
Напомним, вчера в Узбекистане состоялись досрочные президентские выборы.
Итоги прошедших президентских выборов будут опубликованы в нашем Telegram-канале.