https://uz.sputniknews.ru/20230710/sik-obyavil-itogovuyu-yavku-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-36736527.html

ЦИК объявил итоговую явку на выборах президента Узбекистана

ЦИК объявил итоговую явку на выборах президента Узбекистана

Сколько человек проголосовало на выборах объявил на брифинге председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев

2023-07-10T11:11+0500

2023-07-10T11:11+0500

2023-07-10T13:02+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

цик узбекистана

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Итоговая явка на выборах составила почти 80%.Об этом на брифинге в Ташкенте объявил председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев. Напомним, вчера в Узбекистане состоялись досрочные президентские выборы. Итоги прошедших президентских выборов будут опубликованы в нашем Telegram-канале.

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