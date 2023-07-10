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Предварительные итоги выборов президента Узбекистана объявил ЦИК
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230710/stali-izvestny-predvaritelnyye-itogi-dosrochnyx-vyborov-prezidenta-uzbekistana-36742555.html
Кто станет президентом Узбекистана: предварительные итоги выборов
Кто станет президентом Узбекистана: предварительные итоги выборов
ЦИК Узбекистана объявил предварительные итоги досрочных президентских выборов
2023-07-10T11:31+0500
2023-07-10T11:53+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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узбекистан выборы президентские кандидат инфографика шавкат мирзиёев робахон махмудова улугбек иноятов абдушукур хамзаев
узбекистан выборы президентские кандидат инфографика шавкат мирзиёев робахон махмудова улугбек иноятов абдушукур хамзаев

Кто станет президентом Узбекистана: предварительные итоги выборов

11:31 10.07.2023 (обновлено: 11:53 10.07.2023)
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ЦИК Узбекистана объявил предварительные итоги досрочных президентских выборов.
Предварительные итоги досрочных президентских выборов в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
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