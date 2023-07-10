https://uz.sputniknews.ru/20230710/stali-izvestny-predvaritelnyye-itogi-dosrochnyx-vyborov-prezidenta-uzbekistana-36742555.html
Кто станет президентом Узбекистана: предварительные итоги выборов
Кто станет президентом Узбекистана: предварительные итоги выборов
ЦИК Узбекистана объявил предварительные итоги досрочных президентских выборов
2023-07-10T11:31+0500
2023-07-10T11:31+0500
2023-07-10T11:53+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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шавкат мирзиёев
улугбек иноятов
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узбекистан
2023
Новости
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Sputnik Узбекистан
узбекистан выборы президентские кандидат инфографика шавкат мирзиёев робахон махмудова улугбек иноятов абдушукур хамзаев
узбекистан выборы президентские кандидат инфографика шавкат мирзиёев робахон махмудова улугбек иноятов абдушукур хамзаев
Кто станет президентом Узбекистана: предварительные итоги выборов
11:31 10.07.2023 (обновлено: 11:53 10.07.2023)
ЦИК Узбекистана объявил предварительные итоги досрочных президентских выборов.