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Предварительные итоги выборов президента Узбекистана объявил ЦИК
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230710/tsik-predvaritelnye-itogi-prezidentskix-vyborov-36660005.html
Предварительные итоги выборов президента Узбекистана объявил ЦИК
Предварительные итоги выборов президента Узбекистана объявил ЦИК
По данным ЦИК явка на досрочных президентских выборах составила почти 80%. 10.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-10T11:09+0500
2023-07-10T12:27+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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президентские выборы в узбекистане
цик узбекистана
зайниддин низамходжаев
итоги выборов
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. После подсчета бюллетеней, на президентских выборах лидирует кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей. Предварительные итоги президентских выборов озвучил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.За кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову проголосовало 4,43% избирателей.За кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбека Иноятова проголосовало 4,02% избирателей.За кандидата от Экологической партии Узбекистана Абдушукура Хамзаева проголосовало 3,74% избирателей.Досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.По данным ЦИК явка на досрочных президентских выборах составила почти 80%.Итоги прошедших президентских выборов будут опубликованы в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.
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узбекистан выборы президентские президента досрочные цик центризбирком председатель зайниддин низамходжаев предварительные итоги
узбекистан выборы президентские президента досрочные цик центризбирком председатель зайниддин низамходжаев предварительные итоги

Предварительные итоги выборов президента Узбекистана объявил ЦИК

11:09 10.07.2023 (обновлено: 12:27 10.07.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДосрочное голосование на выборах президента Узбекистана
Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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По данным ЦИК явка на досрочных президентских выборах составила почти 80%.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. После подсчета бюллетеней, на президентских выборах лидирует кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей.
Предварительные итоги президентских выборов озвучил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.
За кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову проголосовало 4,43% избирателей.
За кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбека Иноятова проголосовало 4,02% избирателей.
За кандидата от Экологической партии Узбекистана Абдушукура Хамзаева проголосовало 3,74% избирателей.
Досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.
По данным ЦИК явка на досрочных президентских выборах составила почти 80%.
Итоги прошедших президентских выборов будут опубликованы в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.
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