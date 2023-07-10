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Предварительные итоги выборов президента Узбекистана объявил ЦИК

Предварительные итоги выборов президента Узбекистана объявил ЦИК

По данным ЦИК явка на досрочных президентских выборах составила почти 80%. 10.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-10T11:09+0500

2023-07-10T11:09+0500

2023-07-10T12:27+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

цик узбекистана

зайниддин низамходжаев

итоги выборов

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. После подсчета бюллетеней, на президентских выборах лидирует кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей. Предварительные итоги президентских выборов озвучил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.За кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову проголосовало 4,43% избирателей.За кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбека Иноятова проголосовало 4,02% избирателей.За кандидата от Экологической партии Узбекистана Абдушукура Хамзаева проголосовало 3,74% избирателей.Досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.По данным ЦИК явка на досрочных президентских выборах составила почти 80%.Итоги прошедших президентских выборов будут опубликованы в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.

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