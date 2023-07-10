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Узбекистанцы понимают, что голосуют за будущее страны — Ильяс Умаханов
Узбекистанцы понимают, что голосуют за будущее страны — Ильяс Умаханов
Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов обратил внимание на обновление избирательных комиссий, а также на высокую активность избирателей.
2023-07-10T18:49+0500
2023-07-10T18:49+0500
2023-07-10T18:50+0500
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ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik. Международный наблюдатель от Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ), первый зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов обратил внимание на обновление избирательных комиссий, а также на высокую активность избирателей.При этом он отметил настроение людей.Напомним, 9 июля в Узбекистане прошли досрочные президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, Шавкат Мирзиёев набрал 87,02% голосов.За выборами следят порядка 800 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также около 1400 представителей местных и зарубежных СМИ.
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узбекистан выборы досрочные президентские голосование наблюдатель исполком снг совет федерации ильяс умаханов
узбекистан выборы досрочные президентские голосование наблюдатель исполком снг совет федерации ильяс умаханов
Узбекистанцы понимают, что голосуют за будущее страны — Ильяс Умаханов
18:49 10.07.2023 (обновлено: 18:50 10.07.2023)
Эксклюзив
Международный наблюдатель от Исполкома СНГ, первый зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов обратил внимание на обновление избирательных комиссий, а также на высокую активность избирателей.
ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik. Международный наблюдатель от Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ), первый зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов обратил внимание на обновление избирательных комиссий, а также на высокую активность избирателей.
"Пришли люди, которые впервые проводят выборы, но при этом делают это с большим интересом и ответственностью. Закономерность — это высокая активность избирателей. Мы это наблюдали в области, где объехали много участков. Люди шли, не взирая на то, что июль для голосования в Узбекистане — не самое комфортное время", — рассказал Умаханов корреспонденту Sputnik.
При этом он отметил настроение людей.
"Узбекистанцы идут на выборы как на праздник, потому что понимают, что речь идет о будущем страны, их детей и внуков, понимают, что начатые президентом Мирзиёевым реформы должны быть продолжены. Мы рассчитываем и на динамичное развитие российско-узбекских отношений", — подчеркнул Ильяс Умаханов.
Напомним, 9 июля в Узбекистане прошли досрочные президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, Шавкат Мирзиёев набрал 87,02% голосов.
За выборами следят порядка 800 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также около 1400 представителей местных и зарубежных СМИ.