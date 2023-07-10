https://uz.sputniknews.ru/20230710/vybory-nablyudatel-ispolkom-sng-ilyas-umaxanov-36761252.html

Узбекистанцы понимают, что голосуют за будущее страны — Ильяс Умаханов

Узбекистанцы понимают, что голосуют за будущее страны — Ильяс Умаханов

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов обратил внимание на обновление избирательных комиссий, а также на высокую активность избирателей.

2023-07-10T18:49+0500

2023-07-10T18:49+0500

2023-07-10T18:50+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik. Международный наблюдатель от Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ), первый зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов обратил внимание на обновление избирательных комиссий, а также на высокую активность избирателей.При этом он отметил настроение людей.Напомним, 9 июля в Узбекистане прошли досрочные президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, Шавкат Мирзиёев набрал 87,02% голосов.За выборами следят порядка 800 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также около 1400 представителей местных и зарубежных СМИ.

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