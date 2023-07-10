https://uz.sputniknews.ru/20230710/vybory-proshli-prozrachno-otkryto-spravedlivo-lebedev-36743793.html

Выборы прошли прозрачно, открыто и справедливо — Лебедев

Выборы прошли прозрачно, открыто и справедливо — Лебедев

Об этом рассказал в ходе брифинга в Ташкенте глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев

2023-07-10T12:22+0500

2023-07-10T12:22+0500

2023-07-10T13:02+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

сергей лебедев

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Все необходимые условия для работы международных наблюдателей в республике были созданы, отметил на брифинге глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев. Напомним, после подсчета бюллетеней по данным ЦИК лидирует Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей.За кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову проголосовало 4,43% избирателей.За кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбека Иноятова проголосовало 4,02% избирателей. За кандидата от Экологической партии Узбекистана Абдушукура Хамзаева проголосовало 3,74% избирателей.Досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.По данным ЦИК явка на досрочных президентских выборах составила почти 80%.

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