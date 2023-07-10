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Предварительные итоги выборов президента Узбекистана объявил ЦИК
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230710/vybory-proshli-prozrachno-otkryto-spravedlivo-lebedev-36743793.html
Выборы прошли прозрачно, открыто и справедливо — Лебедев
Выборы прошли прозрачно, открыто и справедливо — Лебедев
Об этом рассказал в ходе брифинга в Ташкенте глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев
2023-07-10T12:22+0500
2023-07-10T13:02+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
выборы
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
сергей лебедев
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Все необходимые условия для работы международных наблюдателей в республике были созданы, отметил на брифинге глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев. Напомним, после подсчета бюллетеней по данным ЦИК лидирует Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей.За кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову проголосовало 4,43% избирателей.За кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбека Иноятова проголосовало 4,02% избирателей. За кандидата от Экологической партии Узбекистана Абдушукура Хамзаева проголосовало 3,74% избирателей.Досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.По данным ЦИК явка на досрочных президентских выборах составила почти 80%.
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узбекистан выборы президент досрочные кандидаты шавкат мирзиёев робахон махмудова улугбек иноятов абдушукур хамзаев глава миссии наблюдателей от снг сергей лебедев брифинг цик ташкент
узбекистан выборы президент досрочные кандидаты шавкат мирзиёев робахон махмудова улугбек иноятов абдушукур хамзаев глава миссии наблюдателей от снг сергей лебедев брифинг цик ташкент

Выборы прошли прозрачно, открыто и справедливо — Лебедев

12:22 10.07.2023 (обновлено: 13:02 10.07.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровГенеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на брифинге в Ташкенте
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на брифинге в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Об этом рассказал в ходе брифинга в Ташкенте глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Все необходимые условия для работы международных наблюдателей в республике были созданы, отметил на брифинге глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.
"Все необходимые условия для работы международных наблюдателей в республике были созданы. Выборы проведены в полном соответствии с требованиями Конституции и Избирательного кодекса Узбекистана. Они прошли на альтернативной основе, прозрачно, открыто, справедливо и соответствовали принципам проведения демократических выборов", — рассказал Сергей Лебедев.
Напомним, после подсчета бюллетеней по данным ЦИК лидирует Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей.
За кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову проголосовало 4,43% избирателей.
За кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбека Иноятова проголосовало 4,02% избирателей.
За кандидата от Экологической партии Узбекистана Абдушукура Хамзаева проголосовало 3,74% избирателей.
Досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.
По данным ЦИК явка на досрочных президентских выборах составила почти 80%.
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