https://uz.sputniknews.ru/20230710/zadaval-lyubye-voprosy-i-poluchal-otvety--kalashnikov-o-nablyudenii-za-vyborami---36753204.html

Задавал любые вопросы и получал ответы — Калашников о наблюдении за выборами

Задавал любые вопросы и получал ответы — Калашников о наблюдении за выборами

Леонид Калашников поделился с корреспондентом Sputnik своими наблюдениями за ходом голосования на прошедших президентских выборах. 10.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-10T15:27+0500

2023-07-10T15:27+0500

2023-07-10T15:27+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Председатель Комитета Госдумы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников поделился своими наблюдениями в процессе досрочных президентских выборов. Он также отметил важность использования камер наблюдения, которые дают возможность полного объективного контроля во время выборов.Напомним, досрочные президентские выборы в Узбекистане прошли вчера, 9 июля.После подсчета бюллетеней по данным ЦИК, лидирует Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей.За кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову проголосовало 4,43% избирателей.За кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбека Иноятова проголосовало 4,02% избирателей.За кандидата от Экологической партии Узбекистана Абдушукура Хамзаева проголосовало 3,74% избирателей.По данным ЦИК явка на досрочных президентских выборах составила почти 80%.

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