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Задавал любые вопросы и получал ответы — Калашников о наблюдении за выборами
Задавал любые вопросы и получал ответы — Калашников о наблюдении за выборами
Леонид Калашников поделился с корреспондентом Sputnik своими наблюдениями за ходом голосования на прошедших президентских выборах. 10.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-10T15:27+0500
2023-07-10T15:27+0500
2023-07-10T15:27+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Председатель Комитета Госдумы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников поделился своими наблюдениями в процессе досрочных президентских выборов. Он также отметил важность использования камер наблюдения, которые дают возможность полного объективного контроля во время выборов.Напомним, досрочные президентские выборы в Узбекистане прошли вчера, 9 июля.После подсчета бюллетеней по данным ЦИК, лидирует Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей.За кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову проголосовало 4,43% избирателей.За кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбека Иноятова проголосовало 4,02% избирателей.За кандидата от Экологической партии Узбекистана Абдушукура Хамзаева проголосовало 3,74% избирателей.По данным ЦИК явка на досрочных президентских выборах составила почти 80%.
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узбекистан, выборы, выборы президента, президентские выборы в узбекистане, леонид калашников, россия, снг, госдума рф, госдума
узбекистан, выборы, выборы президента, президентские выборы в узбекистане, леонид калашников, россия, снг, госдума рф, госдума
Задавал любые вопросы и получал ответы — Калашников о наблюдении за выборами
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Леонид Калашников поделился с корреспондентом Sputnik своими наблюдениями за ходом голосования на прошедших президентских выборах.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Председатель Комитета Госдумы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников поделился своими наблюдениями в процессе досрочных президентских выборов.
"Я задавал любой вопрос, который меня интересовал прежде всего, как избирателя и кандидата в депутаты, например, в своей стране. Я знал, где эти правонарушения осуществляются и знаю, где они, как правило, могут происходить. И на все вопросы я получил ответы", — рассказал Леонид Калашников.
Он также отметил важность использования камер наблюдения, которые дают возможность полного объективного контроля во время выборов.
Напомним, досрочные президентские выборы в Узбекистане прошли вчера, 9 июля.
После подсчета бюллетеней по данным ЦИК, лидирует Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей.
За кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову проголосовало 4,43% избирателей.
За кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбека Иноятова проголосовало 4,02% избирателей.
За кандидата от Экологической партии Узбекистана Абдушукура Хамзаева проголосовало 3,74% избирателей.
По данным ЦИК явка на досрочных президентских выборах составила почти 80%.