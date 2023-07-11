https://uz.sputniknews.ru/20230711/brakonery-ubili-mat-detenysha-krasnoknijnyx-djeyranov-navoi-36773412.html

Браконьеры убили мать и детеныша краснокнижных джейранов в Навои

Браконьеры убили мать и детеныша краснокнижных джейранов в Навои

Застреленных животных обнаружили при обыске сотрудники управления экологии Навоийской области

2023-07-11T14:16+0500

2023-07-11T14:16+0500

2023-07-11T14:22+0500

узбекистан

джейран

убийство

животные

машина

рейд

ружье

браконьеры

самаркандская область

навои

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Навои браконьеры убили двух джейранов, занесенные в Красную книгу, сообщает пресс-служба министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. По данным ведомства, сотрудниками Управления экологии Навоийской области совместно с УВД области и Экопатруля в ходе контрольного рейда был осмотрен автомобиль Niva гражданина К.Ш. При обыске в багажнике машины обнаружили двух застреленных джейранов (мать и детеныш) занесенных в Красную книгу Узбекистана. В ходе следственных мероприятий задержали жителей Нарпайского района Самаркандской области К. Ш. и К. Ф., незаконно охотившихся на джейранов с использованием охотничьего ружья. По данному факту составлены соответствующие протоколы и установлен нанесенный ущерб природе в размере 33 млн сумов. В настоящее время ведется сбор необходимых документов для направления в прокуратуру.

узбекистан

самаркандская область

навои

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