https://uz.sputniknews.ru/20230711/brakonery-ubili-mat-detenysha-krasnoknijnyx-djeyranov-navoi-36773412.html
Браконьеры убили мать и детеныша краснокнижных джейранов в Навои
Браконьеры убили мать и детеныша краснокнижных джейранов в Навои
Застреленных животных обнаружили при обыске сотрудники управления экологии Навоийской области
2023-07-11T14:16+0500
2023-07-11T14:16+0500
2023-07-11T14:22+0500
узбекистан
джейран
убийство
животные
машина
рейд
ружье
браконьеры
самаркандская область
навои
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Навои браконьеры убили двух джейранов, занесенные в Красную книгу, сообщает пресс-служба министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. По данным ведомства, сотрудниками Управления экологии Навоийской области совместно с УВД области и Экопатруля в ходе контрольного рейда был осмотрен автомобиль Niva гражданина К.Ш. При обыске в багажнике машины обнаружили двух застреленных джейранов (мать и детеныш) занесенных в Красную книгу Узбекистана. В ходе следственных мероприятий задержали жителей Нарпайского района Самаркандской области К. Ш. и К. Ф., незаконно охотившихся на джейранов с использованием охотничьего ружья. По данному факту составлены соответствующие протоколы и установлен нанесенный ущерб природе в размере 33 млн сумов. В настоящее время ведется сбор необходимых документов для направления в прокуратуру.
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узбекистан навои джейран мать детеныш самаркандская область
узбекистан навои джейран мать детеныш самаркандская область
Браконьеры убили мать и детеныша краснокнижных джейранов в Навои
14:16 11.07.2023 (обновлено: 14:22 11.07.2023)
Застреленных животных обнаружили при обыске сотрудники управления экологии Навоийской области.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik.
В Навои браконьеры убили двух джейранов, занесенные в Красную книгу, сообщает пресс-служба министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
.
По данным ведомства, сотрудниками Управления экологии Навоийской области совместно с УВД области и Экопатруля в ходе контрольного рейда был осмотрен автомобиль Niva гражданина К.Ш. При обыске в багажнике машины обнаружили двух застреленных джейранов (мать и детеныш) занесенных в Красную книгу Узбекистана.
В ходе следственных мероприятий задержали жителей Нарпайского района Самаркандской области К. Ш. и К. Ф., незаконно охотившихся на джейранов с использованием охотничьего ружья.
По данному факту составлены соответствующие протоколы и установлен нанесенный ущерб природе в размере 33 млн сумов. В настоящее время ведется сбор необходимых документов для направления в прокуратуру.