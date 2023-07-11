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В МИД Узбекистана прошла встреча с делегацией Организации исламского сотрудничества

В МИД Узбекистана прошла встреча с делегацией Организации исламского сотрудничества

Делегация во главе с директором Секретариата ОИС прибыла в Узбекистан для наблюдения за ходом президентских выборов. 11.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-11T08:28+0500

2023-07-11T08:28+0500

2023-07-11T09:44+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев встретился с делегацией Организации исламского сотрудничества (ОИС) во главе с директором Секретариата ОИС Бубакаром Адаму, сообщает МИД.Делегация прибыла в Узбекистан для наблюдения за ходом президентских выборов.Делегация ОИС высоко оценила значимость данного политического события для развития страны, подчеркнув высокий уровень явки избирателей.На встрече также обсудили предложения по дальнейшей интенсификации сотрудничества между республикой и ОИС в сферах образования, науки и инноваций, экологии и других приоритетных направлениях.

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