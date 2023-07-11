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Кто станет президентом Узбекистана: предварительные итоги выборов
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230711/mid-uzbekistan-vstrecha-delegatsiya-organizatsiya-islamskogo-sotrudnichestva-36766314.html
В МИД Узбекистана прошла встреча с делегацией Организации исламского сотрудничества
В МИД Узбекистана прошла встреча с делегацией Организации исламского сотрудничества
Делегация во главе с директором Секретариата ОИС прибыла в Узбекистан для наблюдения за ходом президентских выборов. 11.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-11T08:28+0500
2023-07-11T09:44+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
мид
мид узбекистана
встреча
оис
сотрудничество
политика
выборы
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев встретился с делегацией Организации исламского сотрудничества (ОИС) во главе с директором Секретариата ОИС Бубакаром Адаму, сообщает МИД.Делегация прибыла в Узбекистан для наблюдения за ходом президентских выборов.Делегация ОИС высоко оценила значимость данного политического события для развития страны, подчеркнув высокий уровень явки избирателей.На встрече также обсудили предложения по дальнейшей интенсификации сотрудничества между республикой и ОИС в сферах образования, науки и инноваций, экологии и других приоритетных направлениях.
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узбекистан, мид, мид узбекистана, встреча, оис, сотрудничество, политика, выборы, выборы президента, президентские выборы в узбекистане
узбекистан, мид, мид узбекистана, встреча, оис, сотрудничество, политика, выборы, выборы президента, президентские выборы в узбекистане

В МИД Узбекистана прошла встреча с делегацией Организации исламского сотрудничества

08:28 11.07.2023 (обновлено: 09:44 11.07.2023)
© Пресс-служба МИД УзбекистанаЗамминистра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев встретился с делегацией ОИС
Замминистра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев встретился с делегацией ОИС - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
© Пресс-служба МИД Узбекистана
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Делегация во главе с директором Секретариата ОИС прибыла в Узбекистан для наблюдения за ходом президентских выборов.
ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев встретился с делегацией Организации исламского сотрудничества (ОИС) во главе с директором Секретариата ОИС Бубакаром Адаму, сообщает МИД.
Делегация прибыла в Узбекистан для наблюдения за ходом президентских выборов.
Делегация ОИС высоко оценила значимость данного политического события для развития страны, подчеркнув высокий уровень явки избирателей.
На встрече также обсудили предложения по дальнейшей интенсификации сотрудничества между республикой и ОИС в сферах образования, науки и инноваций, экологии и других приоритетных направлениях.
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