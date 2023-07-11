https://uz.sputniknews.ru/20230711/narushitel-podjog-musor-tashkentskaya-oblast-shtraf-36771738.html

Видео: нарушитель сжег мусор в Ташкентской области — штраф неизбежен

Видео: нарушитель сжег мусор в Ташкентской области — штраф неизбежен

Оштрафован нарушитель, сжигавший мусор в Пскентском районе Ташкентской области

2023-07-11T12:26+0500

2023-07-11T12:26+0500

2023-07-11T13:11+0500

узбекистан

экология

мусор

поджог

штраф

правонарушение

административное правонарушение

общество

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Сжигание мусора зафиксировали камеры наблюдения, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.Сотрудники Управления экологии Ташкентской области установили, что гражданин Н. М. сжигал негорючие строительные материалы на территории махалли "Мингтепа" в Пскентском районеВ отношении нарушителя составлен протокол и наложен штраф в размере 300 тыс. сумов за нанесение вреда окружающей среде.

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