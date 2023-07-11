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https://uz.sputniknews.ru/20230711/narushitel-podjog-musor-tashkentskaya-oblast-shtraf-36771738.html
Видео: нарушитель сжег мусор в Ташкентской области — штраф неизбежен
Видео: нарушитель сжег мусор в Ташкентской области — штраф неизбежен
Оштрафован нарушитель, сжигавший мусор в Пскентском районе Ташкентской области
2023-07-11T12:26+0500
2023-07-11T13:11+0500
узбекистан
экология
мусор
поджог
штраф
правонарушение
административное правонарушение
общество
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Сжигание мусора зафиксировали камеры наблюдения, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.Сотрудники Управления экологии Ташкентской области установили, что гражданин Н. М. сжигал негорючие строительные материалы на территории махалли "Мингтепа" в Пскентском районеВ отношении нарушителя составлен протокол и наложен штраф в размере 300 тыс. сумов за нанесение вреда окружающей среде.
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узбекистан ташкентская область мусор поджог штраф камера наблюдения управление экологии нарушитель пскентский район махалля мингтепа
узбекистан ташкентская область мусор поджог штраф камера наблюдения управление экологии нарушитель пскентский район махалля мингтепа

Видео: нарушитель сжег мусор в Ташкентской области — штраф неизбежен

12:26 11.07.2023 (обновлено: 13:11 11.07.2023)
© министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Гражданин сжигал негорючие строительные материалы в Ташобласти
Гражданин сжигал негорючие строительные материалы в Ташобласти - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
© министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
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Оштрафован нарушитель, сжигавший мусор в Пскентском районе Ташкентской области.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Сжигание мусора зафиксировали камеры наблюдения, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
Сотрудники Управления экологии Ташкентской области установили, что гражданин Н. М. сжигал негорючие строительные материалы на территории махалли "Мингтепа" в Пскентском районе
В отношении нарушителя составлен протокол и наложен штраф в размере 300 тыс. сумов за нанесение вреда окружающей среде.
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