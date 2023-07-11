https://uz.sputniknews.ru/20230711/prognoz-pogody-tashkent-11-iyulya-36764978.html

Температура растет: прогноз погоды в Ташкенте на 11 июля

Температура растет: прогноз погоды в Ташкенте на 11 июля

Узгидромет сообщил прогноз погоды в столице Узбекистана во вторник.

2023-07-11T07:32+0500

2023-07-11T07:32+0500

2023-07-11T09:37+0500

узбекистан

ташкент

погода

погода в ташкенте

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Во вторник в столице ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Воздух днем прогреется до + 38-40 градусов.

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