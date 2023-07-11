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Кто станет президентом Узбекистана: предварительные итоги выборов
https://uz.sputniknews.ru/20230711/prognoz-pogody-tashkent-11-iyulya-36764978.html
Температура растет: прогноз погоды в Ташкенте на 11 июля
Температура растет: прогноз погоды в Ташкенте на 11 июля
Узгидромет сообщил прогноз погоды в столице Узбекистана во вторник.
2023-07-11T07:32+0500
2023-07-11T09:37+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Во вторник в столице ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Воздух днем прогреется до + 38-40 градусов.
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узбекистан ташкент погода прогноз погоды узгидромет

Температура растет: прогноз погоды в Ташкенте на 11 июля

07:32 11.07.2023 (обновлено: 09:37 11.07.2023)
© Sputnik / Фонтан в Ташкенте
Фонтан в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
© Sputnik /
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Узгидромет сообщил прогноз погоды в столице Узбекистана на вторник.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Во вторник в столице ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Воздух днем прогреется до + 38-40 градусов.
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