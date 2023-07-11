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Российские войска уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении
На Запорожском направлении ВСУ продолжают попытки атаковать в направлении Работино. 11.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-11T12:38+0500
2023-07-11T12:38+0500
2023-07-11T13:12+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Группировка российских войск "Восток" уничтожила несколько отрядов противника, пытающегося наступать на Запорожском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, сообщает РИА Новости. По его словам, средства воздушной разведки вскрыли разведгруппу украинских военных в районе Приютного и уничтожили ее при помощи ударного беспилотника. Кроме того, мотострелковые подразделения группировки вскрыли и ликвидировали группу боевиков в районе Новодаровки. А расчет ЗРК "Оса" сбил дрон "Валькирия", заключил Чехов.
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россия, украина, всу, техника, военная техника, боевики
россия, украина, всу, техника, военная техника, боевики
Российские войска уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении
12:38 11.07.2023 (обновлено: 13:12 11.07.2023)
На Запорожском направлении ВСУ продолжают попытки атаковать в направлении Работино.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik.
Группировка российских войск "Восток" уничтожила несколько отрядов противника, пытающегося наступать на Запорожском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, сообщает РИА Новости
.
"На Запорожском направлении ВСУ продолжают попытки атаковать в направлении Работино. По противнику наносится огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолетами армейской авиации. Националисты несут потери в живой силе и технике", — сказал Чехов.
По его словам, средства воздушной разведки вскрыли разведгруппу украинских военных в районе Приютного и уничтожили ее при помощи ударного беспилотника. Кроме того, мотострелковые подразделения группировки вскрыли и ликвидировали группу боевиков в районе Новодаровки. А расчет ЗРК "Оса" сбил дрон "Валькирия", заключил Чехов.