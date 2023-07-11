https://uz.sputniknews.ru/20230711/rossiyskie-voyska-unichtojili-neskolko-grupp-vsu-na-zaporojskom-napravlenii---36772888.html

Российские войска уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении ВСУ продолжают попытки атаковать в направлении Работино. 11.07.2023, Sputnik Узбекистан

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спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Группировка российских войск "Восток" уничтожила несколько отрядов противника, пытающегося наступать на Запорожском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, сообщает РИА Новости. По его словам, средства воздушной разведки вскрыли разведгруппу украинских военных в районе Приютного и уничтожили ее при помощи ударного беспилотника. Кроме того, мотострелковые подразделения группировки вскрыли и ликвидировали группу боевиков в районе Новодаровки. А расчет ЗРК "Оса" сбил дрон "Валькирия", заключил Чехов.

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россия, украина, всу, техника, военная техника, боевики