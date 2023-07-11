https://uz.sputniknews.ru/20230711/segodnya-sik-uzbekistana-proydet-soveschaniye-posvyaschennoye-itogam-vyborov-36766644.html

Сегодня в ЦИК Узбекистана пройдет совещание, посвященное итогам выборов

Сегодня в ЦИК Узбекистана пройдет совещание, посвященное итогам выборов

Ожидается, что сегодня Центральная избирательная комиссия объявит окончательные итоги президентских выборов в Узбекистане

2023-07-11T09:46+0500

2023-07-11T09:46+0500

2023-07-11T09:46+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

цик узбекистана

зайниддин низамходжаев

брифинг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0a/36746055_0:0:2766:1555_1920x0_80_0_0_2b613824c1c88e28c71deee4a57c3753.jpg

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Сегодня в 11.00 в пресс-центре Центральной избирательной комиссии состоится пресс-конференция, посвященная прошедшим выборам президента Узбекистана. Напомним, что вчера на брифинге председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев озвучил предварительные итоги президентских выборов. По предварительным данным, в досрочных президентских выборах приняли участие 79,88% или 15 651 405 избирателей. После подсчета бюллетеней лидирует Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей.За кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову проголосовало 4,43% избирателей.За кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбека Иноятова проголосовало 4,02% избирателей.За кандидата от Экологической партии Узбекистана Абдушукура Хамзаева проголосовало 3,74% избирателей.Согласно данным ЦИК, было погашено 117 889 бюллетеней или 0,76%.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан выборы президент досрочные цик брифинг председатель зайниддин низамходжаев окончательные итоги президентских выборов