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Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230711/segodnya-sik-uzbekistana-proydet-soveschaniye-posvyaschennoye-itogam-vyborov-36766644.html
Сегодня в ЦИК Узбекистана пройдет совещание, посвященное итогам выборов
Сегодня в ЦИК Узбекистана пройдет совещание, посвященное итогам выборов
Ожидается, что сегодня Центральная избирательная комиссия объявит окончательные итоги президентских выборов в Узбекистане
2023-07-11T09:46+0500
2023-07-11T09:46+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
выборы
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
цик узбекистана
зайниддин низамходжаев
брифинг
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Сегодня в 11.00 в пресс-центре Центральной избирательной комиссии состоится пресс-конференция, посвященная прошедшим выборам президента Узбекистана. Напомним, что вчера на брифинге председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев озвучил предварительные итоги президентских выборов. По предварительным данным, в досрочных президентских выборах приняли участие 79,88% или 15 651 405 избирателей. После подсчета бюллетеней лидирует Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей.За кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову проголосовало 4,43% избирателей.За кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбека Иноятова проголосовало 4,02% избирателей.За кандидата от Экологической партии Узбекистана Абдушукура Хамзаева проголосовало 3,74% избирателей.Согласно данным ЦИК, было погашено 117 889 бюллетеней или 0,76%.
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узбекистан выборы президент досрочные цик брифинг председатель зайниддин низамходжаев окончательные итоги президентских выборов
узбекистан выборы президент досрочные цик брифинг председатель зайниддин низамходжаев окончательные итоги президентских выборов

Сегодня в ЦИК Узбекистана пройдет совещание, посвященное итогам выборов

09:46 11.07.2023
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев
Председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Ожидается, что сегодня Центральная избирательная комиссия объявит итоги президентских выборов в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Сегодня в 11.00 в пресс-центре Центральной избирательной комиссии состоится пресс-конференция, посвященная прошедшим выборам президента Узбекистана.
Напомним, что вчера на брифинге председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев озвучил предварительные итоги президентских выборов.
По предварительным данным, в досрочных президентских выборах приняли участие 79,88% или 15 651 405 избирателей.
После подсчета бюллетеней лидирует Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей.
За кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову проголосовало 4,43% избирателей.
За кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбека Иноятова проголосовало 4,02% избирателей.
За кандидата от Экологической партии Узбекистана Абдушукура Хамзаева проголосовало 3,74% избирателей.
Согласно данным ЦИК, было погашено 117 889 бюллетеней или 0,76%.
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