https://uz.sputniknews.ru/20230711/sentrizbirkom-uzbekistana-utverdil-itogi-vyborov-pobedu-mirziyoyeva-36766959.html

Центризбирком Узбекистана утвердил итоги выборов и победу Мирзиёева

Центризбирком Узбекистана утвердил итоги выборов и победу Мирзиёева

Центральная избирательная комиссия объявила окончательные итоги президентских выборов, прошедших в Узбекистане 9 июля

2023-07-11T15:02+0500

2023-07-11T15:02+0500

2023-07-11T15:13+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Узбекистана подвела окончательные итоги выборов президента, победителем признан Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей. За кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову проголосовало 4,43% избирателей.За кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбека Иноятова проголосовало 4,02% избирателей.За кандидата от Экологической партии Узбекистана Абдушукура Хамзаева проголосовало 3,74% избирателей. Напомним, досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.Более 15,6 миллионов граждан из включенных в списки избирателей, или почти 80 процентов, проголосовали за кандидата, которого посчитали достойным.На заседании составлен протокол по итогам выборов президента Узбекистана, а также принято постановление об утверждении итогов выборов.

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