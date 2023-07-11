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Центризбирком Узбекистана утвердил итоги выборов и победу Мирзиёева
Центризбирком Узбекистана утвердил итоги выборов и победу Мирзиёева
Центральная избирательная комиссия объявила окончательные итоги президентских выборов, прошедших в Узбекистане 9 июля
2023-07-11T15:02+0500
2023-07-11T15:02+0500
2023-07-11T15:13+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Узбекистана подвела окончательные итоги выборов президента, победителем признан Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей. За кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову проголосовало 4,43% избирателей.За кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбека Иноятова проголосовало 4,02% избирателей.За кандидата от Экологической партии Узбекистана Абдушукура Хамзаева проголосовало 3,74% избирателей. Напомним, досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.Более 15,6 миллионов граждан из включенных в списки избирателей, или почти 80 процентов, проголосовали за кандидата, которого посчитали достойным.На заседании составлен протокол по итогам выборов президента Узбекистана, а также принято постановление об утверждении итогов выборов.
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узбекистан окончательные итоги президентских выборов цик председатель зайниддин низамходжаев брифинг ташкент
узбекистан окончательные итоги президентских выборов цик председатель зайниддин низамходжаев брифинг ташкент
Центризбирком Узбекистана утвердил итоги выборов и победу Мирзиёева
15:02 11.07.2023 (обновлено: 15:13 11.07.2023)
Центральная избирательная комиссия на состоявшемся заседании объявила окончательные итоги президентских выборов, прошедших в Узбекистане 9 июля.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Узбекистана подвела окончательные итоги выборов президента, победителем признан Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей.
За кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову проголосовало 4,43% избирателей.
За кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбека Иноятова проголосовало 4,02% избирателей.
За кандидата от Экологической партии Узбекистана Абдушукура Хамзаева проголосовало 3,74% избирателей.
Напомним, досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.
Более 15,6 миллионов граждан из включенных в списки избирателей, или почти 80 процентов, проголосовали за кандидата, которого посчитали достойным.
На заседании составлен протокол по итогам выборов президента Узбекистана, а также принято постановление об утверждении итогов выборов.