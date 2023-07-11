https://uz.sputniknews.ru/20230711/shavkat-mirziyoyev-videoselektor-12-xokimov-uvolneniye-36779763.html

Шавкат Мирзиёев уволил 12 хокимов

Шавкат Мирзиёев уволил 12 хокимов

Причина освобождения от должностей глав администраций городов Навои и Янгиюля, а также десяти районов Узбекистана — невыполнение инвестиционной программы.

2023-07-11T18:00+0500

2023-07-11T18:00+0500

2023-07-11T18:23+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

увольнение

хоким

навои

янгиюль

район

инвестиции

программа

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, посвященного привлечению и использованию иностранных инвестиций, поручил освободить от должности хокимов двух городов и ряда районов республики, сообщает пресс-служба президента.Речь идет о главах администраций городов Навои и Янгиюля, а также Амударьинского, Кургантепинского, Бухарского, Миришкорского, Чиракчинского, Хатырчинского, Пайарыкского, Акалтынского, Гулистанского, Аккурганского районов, где, по словам Мирзиёева, неудовлетворительный инвестиционный климат.Кроме того, он поручил Генпрокуратуре и Счетной палате изучить работу всех этих хокимов и обеспечить верховенство закона.Вместе с тем, говоря о выполнении плана привлечения инвестиций за первое полугодие, глава республики отметил и положительные результаты: в Андижане, Булакбашинском, Ромитанском, Галляаральском, Фаришском, Карманинском, Давлатабадском, Чустском, Каттакурганском и Сырдарьинском районах. Каждый из них привлек более $50 млн прямых инвестиций.В результате в этих районах создали в общей сложности 50 тыс. новых рабочих мест, а также получили дополнительные поступления в размере 1 трлн сумов.Всего в рамках инвестиционной и региональной программ 2023 года планируют освоить $20 млрд иностранных инвестиций.

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узбекистан шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание увольнение хоким янгиюль навои район инвестиции программа общество