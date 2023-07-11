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Шавкат Мирзиёев уволил 12 хокимов
Шавкат Мирзиёев уволил 12 хокимов
Причина освобождения от должностей глав администраций городов Навои и Янгиюля, а также десяти районов Узбекистана — невыполнение инвестиционной программы.
2023-07-11T18:00+0500
2023-07-11T18:00+0500
2023-07-11T18:23+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
видеоселекторное совещание
увольнение
хоким
навои
янгиюль
район
инвестиции
программа
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, посвященного привлечению и использованию иностранных инвестиций, поручил освободить от должности хокимов двух городов и ряда районов республики, сообщает пресс-служба президента.Речь идет о главах администраций городов Навои и Янгиюля, а также Амударьинского, Кургантепинского, Бухарского, Миришкорского, Чиракчинского, Хатырчинского, Пайарыкского, Акалтынского, Гулистанского, Аккурганского районов, где, по словам Мирзиёева, неудовлетворительный инвестиционный климат.Кроме того, он поручил Генпрокуратуре и Счетной палате изучить работу всех этих хокимов и обеспечить верховенство закона.Вместе с тем, говоря о выполнении плана привлечения инвестиций за первое полугодие, глава республики отметил и положительные результаты: в Андижане, Булакбашинском, Ромитанском, Галляаральском, Фаришском, Карманинском, Давлатабадском, Чустском, Каттакурганском и Сырдарьинском районах. Каждый из них привлек более $50 млн прямых инвестиций.В результате в этих районах создали в общей сложности 50 тыс. новых рабочих мест, а также получили дополнительные поступления в размере 1 трлн сумов.Всего в рамках инвестиционной и региональной программ 2023 года планируют освоить $20 млрд иностранных инвестиций.
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узбекистан шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание увольнение хоким янгиюль навои район инвестиции программа общество
узбекистан шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание увольнение хоким янгиюль навои район инвестиции программа общество
Шавкат Мирзиёев уволил 12 хокимов
18:00 11.07.2023 (обновлено: 18:23 11.07.2023)
Причина освобождения от должностей глав администраций городов Навои и Янгиюля, а также десяти районов Узбекистана — невыполнение инвестиционной программы. Ее результаты озвучили на совещании.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, посвященного привлечению и использованию иностранных инвестиций, поручил освободить от должности хокимов двух городов и ряда районов республики, сообщает пресс-служба
президента.
Речь идет о главах администраций городов Навои и Янгиюля, а также Амударьинского, Кургантепинского, Бухарского, Миришкорского, Чиракчинского, Хатырчинского, Пайарыкского, Акалтынского, Гулистанского, Аккурганского районов, где, по словам Мирзиёева, неудовлетворительный инвестиционный климат.
Кроме того, он поручил Генпрокуратуре и Счетной палате изучить работу всех этих хокимов и обеспечить верховенство закона.
Вместе с тем, говоря о выполнении плана привлечения инвестиций за первое полугодие, глава республики отметил и положительные результаты: в Андижане, Булакбашинском, Ромитанском, Галляаральском, Фаришском, Карманинском, Давлатабадском, Чустском, Каттакурганском и Сырдарьинском районах. Каждый из них привлек более $50 млн прямых инвестиций.
В результате в этих районах создали в общей сложности 50 тыс. новых рабочих мест, а также получили дополнительные поступления в размере 1 трлн сумов.
Всего в рамках инвестиционной и региональной программ 2023 года планируют освоить $20 млрд иностранных инвестиций.