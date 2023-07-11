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В Узбекистане появится первый завод по производству "зеленого" водорода — где именно
В Узбекистане появится первый завод по производству "зеленого" водорода — где именно
Этот и другие вопросы рассмотрели в ходе встречи, прошедшей в министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. 11.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-11T10:51+0500
2023-07-11T10:51+0500
2023-07-11T11:21+0500
узбекистан
водородная энергетика
завод
строительство
саудовская аравия
компания
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Начало строительства первого завода по производству "зеленого" водорода, мощностью 3 тыс. тонн в год, запланировано на осень этого года, сообщает министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Строительство предприятия планируют на базе завода Максам Чирчик. Этот и другие вопросы обсудили в ходе переговоров министр Лазиз Кудратов и председатель правления компании из Саудовской Аравии ACWA Power Мухаммад Абунайян.Кроме того, стороны обсудили перспективы ускорения проекта локализации производства оборудования для ветряных турбин. По мнению каждой из сторон, реализация данного проекта в Узбекистане позволит значительно расширить географию и объемы использования возобновляемых источников энергии и увеличить доступность данных технологий на внутреннем рынке.Сегодня инвестиционный портфель компании в Узбекистане включает 8 проектов общей стоимостью свыше 6,8 млрд долларов и проектной мощностью более 5,5 ГВт. В числе текущих проектов — строительство парогазовой электростанции в Сырдарьинской области мощностью 1,5 ГВт, ветряных электростанций в Бухарской области и Республике Каракалпакстан общей мощностью 2,6 ГВт и солнечных станций в Самаркандской и Ташкентской областях мощностью 1,4 ГВт.
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узбекистан, водородная энергетика, завод, строительство, саудовская аравия, компания
узбекистан, водородная энергетика, завод, строительство, саудовская аравия, компания
В Узбекистане появится первый завод по производству "зеленого" водорода — где именно
10:51 11.07.2023 (обновлено: 11:21 11.07.2023)
Этот и другие вопросы рассмотрели в ходе встречи, прошедшей в министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik.
Начало строительства первого завода по производству "зеленого" водорода, мощностью 3 тыс. тонн в год, запланировано на осень этого года, сообщает министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
.
Строительство предприятия планируют на базе завода Максам Чирчик.
Этот и другие вопросы обсудили в ходе переговоров министр Лазиз Кудратов и председатель правления компании из Саудовской Аравии ACWA Power Мухаммад Абунайян.
Кроме того, стороны обсудили перспективы ускорения проекта локализации производства оборудования для ветряных турбин. По мнению каждой из сторон, реализация данного проекта в Узбекистане позволит значительно расширить географию и объемы использования возобновляемых источников энергии и увеличить доступность данных технологий на внутреннем рынке.
Сегодня инвестиционный портфель компании в Узбекистане включает 8 проектов общей стоимостью свыше 6,8 млрд долларов и проектной мощностью более 5,5 ГВт.
В числе текущих проектов — строительство парогазовой электростанции в Сырдарьинской области мощностью 1,5 ГВт, ветряных электростанций в Бухарской области и Республике Каракалпакстан общей мощностью 2,6 ГВт и солнечных станций в Самаркандской и Ташкентской областях мощностью 1,4 ГВт.