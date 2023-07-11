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https://uz.sputniknews.ru/20230711/uzbekistan-zavod-proizvodstvo-zelenyy-vodorod-36769661.html
В Узбекистане появится первый завод по производству "зеленого" водорода — где именно
В Узбекистане появится первый завод по производству "зеленого" водорода — где именно
Этот и другие вопросы рассмотрели в ходе встречи, прошедшей в министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. 11.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-11T10:51+0500
2023-07-11T11:21+0500
узбекистан
водородная энергетика
завод
строительство
саудовская аравия
компания
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Начало строительства первого завода по производству "зеленого" водорода, мощностью 3 тыс. тонн в год, запланировано на осень этого года, сообщает министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Строительство предприятия планируют на базе завода Максам Чирчик. Этот и другие вопросы обсудили в ходе переговоров министр Лазиз Кудратов и председатель правления компании из Саудовской Аравии ACWA Power Мухаммад Абунайян.Кроме того, стороны обсудили перспективы ускорения проекта локализации производства оборудования для ветряных турбин. По мнению каждой из сторон, реализация данного проекта в Узбекистане позволит значительно расширить географию и объемы использования возобновляемых источников энергии и увеличить доступность данных технологий на внутреннем рынке.Сегодня инвестиционный портфель компании в Узбекистане включает 8 проектов общей стоимостью свыше 6,8 млрд долларов и проектной мощностью более 5,5 ГВт. В числе текущих проектов — строительство парогазовой электростанции в Сырдарьинской области мощностью 1,5 ГВт, ветряных электростанций в Бухарской области и Республике Каракалпакстан общей мощностью 2,6 ГВт и солнечных станций в Самаркандской и Ташкентской областях мощностью 1,4 ГВт.
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узбекистан, водородная энергетика, завод, строительство, саудовская аравия, компания
узбекистан, водородная энергетика, завод, строительство, саудовская аравия, компания

В Узбекистане появится первый завод по производству "зеленого" водорода — где именно

10:51 11.07.2023 (обновлено: 11:21 11.07.2023)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезентация технологий водородного топлива "Водородный бум: дешево, экологично и безопасно"
Презентация технологий водородного топлива Водородный бум: дешево, экологично и безопасно - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Этот и другие вопросы рассмотрели в ходе встречи, прошедшей в министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Начало строительства первого завода по производству "зеленого" водорода, мощностью 3 тыс. тонн в год, запланировано на осень этого года, сообщает министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.
Строительство предприятия планируют на базе завода Максам Чирчик.
Этот и другие вопросы обсудили в ходе переговоров министр Лазиз Кудратов и председатель правления компании из Саудовской Аравии ACWA Power Мухаммад Абунайян.
© МИПТЛазиз Кудратов и председатель правления компании ACWA Power Мухаммад Абунайян
Лазиз Кудратов и председатель правления компании ACWA Power Мухаммад Абунайян - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
Лазиз Кудратов и председатель правления компании ACWA Power Мухаммад Абунайян
© МИПТ
Кроме того, стороны обсудили перспективы ускорения проекта локализации производства оборудования для ветряных турбин. По мнению каждой из сторон, реализация данного проекта в Узбекистане позволит значительно расширить географию и объемы использования возобновляемых источников энергии и увеличить доступность данных технологий на внутреннем рынке.
Сегодня инвестиционный портфель компании в Узбекистане включает 8 проектов общей стоимостью свыше 6,8 млрд долларов и проектной мощностью более 5,5 ГВт.
В числе текущих проектов — строительство парогазовой электростанции в Сырдарьинской области мощностью 1,5 ГВт, ветряных электростанций в Бухарской области и Республике Каракалпакстан общей мощностью 2,6 ГВт и солнечных станций в Самаркандской и Ташкентской областях мощностью 1,4 ГВт.
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