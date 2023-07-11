https://uz.sputniknews.ru/20230711/v-tashoblasti-mujchina-nojom-napal-na-neznakomtsa-36769712.html

В МВД прокомментировали скандальное видео драки сотрудников ОВД и мужчины с ножом

В МВД прокомментировали скандальное видео драки сотрудников ОВД и мужчины с ножом

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело и назначена психиатрическая экспертиза

2023-07-11T10:22+0500

2023-07-11T10:22+0500

2023-07-11T11:59+0500

узбекистан

мвд

нож

ножевое ранение

нападение

ташкентская область

уголовное дело

экспертиза

сырдарья

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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. В Ташкентской области уроженец Сырдарьи напал с ножом на прохожего и ранил его в живот, сообщили в пресс-службе МВД. При задержании 58-летний нападавший оказал сопротивление сотрудникам патрульно-постовой службы, которые работали в этом районе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 104 Уголовного кодекса. Также назначена психиатрическая экспертиза для установления вменяемости задержанного. Напомним, инцидент с нападением произошел 7 июля на таможенном посту "Гишт-Куприк".

узбекистан

ташкентская область

сырдарья

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узбекистан ташкентская область уроженец сырдарья нож нападение сотрудники патрульно-постовая служба мвд скандальное видео