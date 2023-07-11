https://uz.sputniknews.ru/20230711/v-tashoblasti-mujchina-nojom-napal-na-neznakomtsa-36769712.html
В МВД прокомментировали скандальное видео драки сотрудников ОВД и мужчины с ножом
В МВД прокомментировали скандальное видео драки сотрудников ОВД и мужчины с ножом
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело и назначена психиатрическая экспертиза
2023-07-11T10:22+0500
2023-07-11T10:22+0500
2023-07-11T11:59+0500
узбекистан
мвд
нож
ножевое ранение
нападение
ташкентская область
уголовное дело
экспертиза
сырдарья
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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. В Ташкентской области уроженец Сырдарьи напал с ножом на прохожего и ранил его в живот, сообщили в пресс-службе МВД. При задержании 58-летний нападавший оказал сопротивление сотрудникам патрульно-постовой службы, которые работали в этом районе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 104 Уголовного кодекса. Также назначена психиатрическая экспертиза для установления вменяемости задержанного. Напомним, инцидент с нападением произошел 7 июля на таможенном посту "Гишт-Куприк".
узбекистан
ташкентская область
сырдарья
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узбекистан ташкентская область уроженец сырдарья нож нападение сотрудники патрульно-постовая служба мвд скандальное видео
узбекистан ташкентская область уроженец сырдарья нож нападение сотрудники патрульно-постовая служба мвд скандальное видео
В МВД прокомментировали скандальное видео драки сотрудников ОВД и мужчины с ножом
10:22 11.07.2023 (обновлено: 11:59 11.07.2023)
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело и назначена психиатрическая экспертиза.
ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik.
В Ташкентской области уроженец Сырдарьи напал с ножом на прохожего и ранил его в живот, сообщили в пресс-службе МВД
.
При задержании 58-летний нападавший оказал сопротивление сотрудникам патрульно-постовой службы, которые работали в этом районе.
"В целях недопущения нанесения этим лицом травм другим гражданам сотрудникам ОВД пришлось использовать для его обезвреживания резиновую дубинку. Преступника отвезли в ближайшее отделение ОВД, пострадавший был оперативно доставлен в больницу", — говорится в сообщении ведомства.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 104 Уголовного кодекса. Также назначена психиатрическая экспертиза для установления вменяемости задержанного.
Напомним, инцидент с нападением произошел 7 июля на таможенном посту "Гишт-Куприк".