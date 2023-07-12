https://uz.sputniknews.ru/20230712/banki-rossiya-proverka-perevody-fizlitsa-moshennichestvo-36798504.html
Банки России будут проверять все переводы физлиц на мошенничество
Банки России будут проверять все переводы физлиц на мошенничество
В России принят новый закон, обязывающий банки до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества
2023-07-12T11:37+0500
2023-07-12T11:37+0500
2023-07-12T11:37+0500
россия
банки
банки
мошенничество
денежные переводы
уголовное дело
госдума
госдума рф
закон
хищение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/12/34043323_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d5d1d16beb76c66bb945c7170e4d6e7.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Госдума приняла закон, обязывающий банки полностью возмещать средства физических лиц, переведенные на счета мошенников, сообщает РИА Новости.Документ направлен на совершенствование механизма противодействия хищениям с банковских счетов (антифрод) и увеличение суммы возврата банками уже похищенных средств.Как отметил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в России растет мошенничество с применением методов социальной инженерии, когда люди добровольно сообщают злоумышленникам номера платежных карт, коды и пароли.Кроме того, банки должны будут отключать дистанционное обслуживание мошенника, если появится информация от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях. Получать эту информацию будет Банк России, а затем доводить ее до кредитных организаций, рассказал глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.При этом уточняется механизм возврата похищенных средств. Сейчас ФинЦЕРТ Центробанка распространяет информацию о мошеннических счетах, которые уже попали в базу. Если банк, получив такую информацию, все же осуществит перевод на счет злоумышленников, то он будет обязан возместить эти средства в полном объеме — в течение 30 дней после получения заявления клиента, а при трансграничном переводе — в течение 60 дней.Закон должен вступить в силу через год после официального опубликования.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/12/34043323_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c5312d437fe237056082f2f712abff2d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия госдума принятие новый закон банки мошенничество средства информация центробанк глава думского комитета по финансовому рынку анатолий аксаков глава департамента информационной безопасности регулятора вадим уваров похищенные средства возврат
россия госдума принятие новый закон банки мошенничество средства информация центробанк глава думского комитета по финансовому рынку анатолий аксаков глава департамента информационной безопасности регулятора вадим уваров похищенные средства возврат
Банки России будут проверять все переводы физлиц на мошенничество
В России принят новый закон, обязывающий банки до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Госдума приняла закон
, обязывающий банки полностью возмещать средства физических лиц, переведенные на счета мошенников, сообщает РИА Новости
.
Документ направлен на совершенствование механизма противодействия хищениям с банковских счетов (антифрод) и увеличение суммы возврата банками уже похищенных средств.
Как отметил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в России растет мошенничество с применением методов социальной инженерии, когда люди добровольно сообщают злоумышленникам номера платежных карт, коды и пароли.
"Поэтому новый закон обязывает банки до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе сверяться с базой данных Центробанка о случаях и попытках несанкционированных переводов. Если деньги переводятся на счета, которые вызывают вопросы, или же если сомнения вызывают сами операции, банк может приостановить такие переводы на два дня", — говорится в сообщении.
Кроме того, банки должны будут отключать дистанционное обслуживание мошенника, если появится информация от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях. Получать эту информацию будет Банк России, а затем доводить ее до кредитных организаций, рассказал глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.
При этом уточняется механизм возврата похищенных средств. Сейчас ФинЦЕРТ Центробанка распространяет информацию о мошеннических счетах, которые уже попали в базу. Если банк, получив такую информацию, все же осуществит перевод на счет злоумышленников, то он будет обязан возместить эти средства в полном объеме — в течение 30 дней после получения заявления клиента, а при трансграничном переводе — в течение 60 дней.
Закон должен вступить в силу через год после официального опубликования.