https://uz.sputniknews.ru/20230712/banki-rossiya-proverka-perevody-fizlitsa-moshennichestvo-36798504.html

Банки России будут проверять все переводы физлиц на мошенничество

Банки России будут проверять все переводы физлиц на мошенничество

В России принят новый закон, обязывающий банки до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества

2023-07-12T11:37+0500

2023-07-12T11:37+0500

2023-07-12T11:37+0500

россия

банки

банки

мошенничество

денежные переводы

уголовное дело

госдума

госдума рф

закон

хищение

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Госдума приняла закон, обязывающий банки полностью возмещать средства физических лиц, переведенные на счета мошенников, сообщает РИА Новости.Документ направлен на совершенствование механизма противодействия хищениям с банковских счетов (антифрод) и увеличение суммы возврата банками уже похищенных средств.Как отметил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в России растет мошенничество с применением методов социальной инженерии, когда люди добровольно сообщают злоумышленникам номера платежных карт, коды и пароли.Кроме того, банки должны будут отключать дистанционное обслуживание мошенника, если появится информация от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях. Получать эту информацию будет Банк России, а затем доводить ее до кредитных организаций, рассказал глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.При этом уточняется механизм возврата похищенных средств. Сейчас ФинЦЕРТ Центробанка распространяет информацию о мошеннических счетах, которые уже попали в базу. Если банк, получив такую информацию, все же осуществит перевод на счет злоумышленников, то он будет обязан возместить эти средства в полном объеме — в течение 30 дней после получения заявления клиента, а при трансграничном переводе — в течение 60 дней.Закон должен вступить в силу через год после официального опубликования.

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