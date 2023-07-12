https://uz.sputniknews.ru/20230712/baxtiyor-saidov-kopii-veritelnyye-gramoty-novyy-posol-knr-yuy-szyun-36802550.html

Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот от нового посла Китая

Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот от нового посла Китая

Встреча министра иностранных дел и Юй Цзюня прошла в МИД Узбекистана.

2023-07-12T14:41+0500

2023-07-12T14:41+0500

2023-07-12T14:50+0500

бахтиер саидов

узбекистан

ташкент

мид узбекистана

встреча

посол

кнр

политика

верительные грамоты

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Узбекистане Юй Цзюня. Об этом глава МИД сообщил в своем Telegram-канале.Юй Цзюнь родился в августе 1972 года, является членом Коммунистической партии Китая, имеет высшее образование. Ранее он работал в соответствующих департаментах и управлениях МИД, а также в посольствах и консульствах КНР за рубежом.По словам Юй Цзюня, посольство КНР в РУз "будет твердо привержено внешней политике Китая в отношении Узбекистана, работать вместе с доброжелательными представителями общества Узбекистана, активно реализовывать важные договоренности глав двух государств".Предыдущий посол Китая в Узбекистане — Цзян Янь завершила свою 5-летнюю дипмиссию в феврале 2023 года.

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