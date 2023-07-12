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https://uz.sputniknews.ru/20230712/baxtiyor-saidov-kopii-veritelnyye-gramoty-novyy-posol-knr-yuy-szyun-36802550.html
Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот от нового посла Китая
Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот от нового посла Китая
Встреча министра иностранных дел и Юй Цзюня прошла в МИД Узбекистана.
2023-07-12T14:41+0500
2023-07-12T14:50+0500
бахтиер саидов
узбекистан
ташкент
мид узбекистана
встреча
посол
кнр
политика
верительные грамоты
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Узбекистане Юй Цзюня. Об этом глава МИД сообщил в своем Telegram-канале.Юй Цзюнь родился в августе 1972 года, является членом Коммунистической партии Китая, имеет высшее образование. Ранее он работал в соответствующих департаментах и управлениях МИД, а также в посольствах и консульствах КНР за рубежом.По словам Юй Цзюня, посольство КНР в РУз "будет твердо привержено внешней политике Китая в отношении Узбекистана, работать вместе с доброжелательными представителями общества Узбекистана, активно реализовывать важные договоренности глав двух государств".Предыдущий посол Китая в Узбекистане — Цзян Янь завершила свою 5-летнюю дипмиссию в феврале 2023 года.
ташкент
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бахтиёр саидов узбекистан ташкент мид узбекистана встреча посол кнр политика верительные грамоты
бахтиёр саидов узбекистан ташкент мид узбекистана встреча посол кнр политика верительные грамоты

Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот от нового посла Китая

14:41 12.07.2023 (обновлено: 14:50 12.07.2023)
© пресс-служба МИД Республики УзбекистанМинистр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтияр Саидов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Узбекистане Е.П. Юй Цзюня
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтияр Саидов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Узбекистане Е.П. Юй Цзюня - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2023
© пресс-служба МИД Республики Узбекистан
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Встреча министра иностранных дел и Юй Цзюня прошла в МИД Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Узбекистане Юй Цзюня. Об этом глава МИД сообщил в своем Telegram-канале.
© пресс-служба МИД Республики УзбекистанМинистр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтияр Саидов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Узбекистане Е.П. Юй Цзюня
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтияр Саидов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Узбекистане Е.П. Юй Цзюня - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2023
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтияр Саидов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Узбекистане Е.П. Юй Цзюня
© пресс-служба МИД Республики Узбекистан
"Мы добились многих результатов в нашем сотрудничестве. Еще больше впереди. Узбекско-китайские отношения развиваются высокими темпами, а имеющийся потенциал еще выше", — говорится в сообщении.
Юй Цзюнь родился в августе 1972 года, является членом Коммунистической партии Китая, имеет высшее образование. Ранее он работал в соответствующих департаментах и управлениях МИД, а также в посольствах и консульствах КНР за рубежом.
По словам Юй Цзюня, посольство КНР в РУз "будет твердо привержено внешней политике Китая в отношении Узбекистана, работать вместе с доброжелательными представителями общества Узбекистана, активно реализовывать важные договоренности глав двух государств".
Предыдущий посол Китая в Узбекистане — Цзян Янь завершила свою 5-летнюю дипмиссию в феврале 2023 года.
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