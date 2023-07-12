Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот от нового посла Китая
14:41 12.07.2023 (обновлено: 14:50 12.07.2023)
© пресс-служба МИД Республики УзбекистанМинистр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтияр Саидов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Узбекистане Е.П. Юй Цзюня
© пресс-служба МИД Республики Узбекистан
Встреча министра иностранных дел и Юй Цзюня прошла в МИД Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Узбекистане Юй Цзюня. Об этом глава МИД сообщил в своем Telegram-канале.
© пресс-служба МИД Республики УзбекистанМинистр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтияр Саидов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Узбекистане Е.П. Юй Цзюня
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтияр Саидов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Узбекистане Е.П. Юй Цзюня
© пресс-служба МИД Республики Узбекистан
"Мы добились многих результатов в нашем сотрудничестве. Еще больше впереди. Узбекско-китайские отношения развиваются высокими темпами, а имеющийся потенциал еще выше", — говорится в сообщении.
Юй Цзюнь родился в августе 1972 года, является членом Коммунистической партии Китая, имеет высшее образование. Ранее он работал в соответствующих департаментах и управлениях МИД, а также в посольствах и консульствах КНР за рубежом.
По словам Юй Цзюня, посольство КНР в РУз "будет твердо привержено внешней политике Китая в отношении Узбекистана, работать вместе с доброжелательными представителями общества Узбекистана, активно реализовывать важные договоренности глав двух государств".
Предыдущий посол Китая в Узбекистане — Цзян Янь завершила свою 5-летнюю дипмиссию в феврале 2023 года.