https://uz.sputniknews.ru/20230712/kitay-nameren-zaschischat-suverenitet-dast-reshitelnyy-otpor-lyubym-deystviyam-nato-36793529.html
Китай намерен защищать суверенитет и даст решительный отпор любым действиям НАТО
Китай намерен защищать суверенитет и даст решительный отпор любым действиям НАТО
Об этом заявили накануне в дипломатической миссии Китая в ЕС
2023-07-12T09:31+0500
2023-07-12T09:31+0500
2023-07-12T10:18+0500
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Китай намерен защищать свой суверенитет и безопасность, он даст решительный отпор любым действиям НАТО, наносящим ущерб законным правам и интересам КНР, заявили во вторник в дипломатической миссии Китая в ЕС, сообщает РИА Новости.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя итоги первого дня саммита альянса, заявил, что страны НАТО договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая. При этом в коммюнике саммита говорится, что политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он остается открытым к взаимодействию с КНР. Отмечается, что "на фоне непрерывного ухудшения ситуации в сфере международной безопасности НАТО, как региональный военный блок, вместо того чтобы задуматься о собственных обязанностях, слепо обвиняет другие страны, продолжает вмешиваться в дела за пределами (своих стран-членов — ред.) и создает конфронтацию, лицемерная природа НАТО проявлена в полной мере, а стремление к экспансии и гегемонии — очевидно".
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китай нато решительный отпор суверенитет безопасность действия ущерб холодная война дипломатическая миссия китая в ес
китай нато решительный отпор суверенитет безопасность действия ущерб холодная война дипломатическая миссия китая в ес
Китай намерен защищать суверенитет и даст решительный отпор любым действиям НАТО
09:31 12.07.2023 (обновлено: 10:18 12.07.2023)
Об этом заявили накануне в дипломатической миссии Китая в ЕС.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Китай намерен защищать свой суверенитет и безопасность, он даст решительный отпор любым действиям НАТО, наносящим ущерб законным правам и интересам КНР, заявили во вторник в дипломатической миссии Китая в ЕС, сообщает РИА Новости
.
"Мы открыто заявляем НАТО, что Китай будет твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития, мы также решительно выступаем против экспансии НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион. Любым действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор", — указали в дипмиссии.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя итоги первого дня саммита альянса, заявил, что страны НАТО договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая. При этом в коммюнике саммита говорится, что политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он остается открытым к взаимодействию с КНР.
"НАТО, будучи продуктом холодной войны, известна своими злодеяниями", — говорится в заявлении на сайте миссии.
Отмечается, что "на фоне непрерывного ухудшения ситуации в сфере международной безопасности НАТО, как региональный военный блок, вместо того чтобы задуматься о собственных обязанностях, слепо обвиняет другие страны, продолжает вмешиваться в дела за пределами (своих стран-членов — ред.) и создает конфронтацию, лицемерная природа НАТО проявлена в полной мере, а стремление к экспансии и гегемонии — очевидно".