https://uz.sputniknews.ru/20230712/kitay-nameren-zaschischat-suverenitet-dast-reshitelnyy-otpor-lyubym-deystviyam-nato-36793529.html

Китай намерен защищать суверенитет и даст решительный отпор любым действиям НАТО

Китай намерен защищать суверенитет и даст решительный отпор любым действиям НАТО

Об этом заявили накануне в дипломатической миссии Китая в ЕС

2023-07-12T09:31+0500

2023-07-12T09:31+0500

2023-07-12T10:18+0500

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Китай намерен защищать свой суверенитет и безопасность, он даст решительный отпор любым действиям НАТО, наносящим ущерб законным правам и интересам КНР, заявили во вторник в дипломатической миссии Китая в ЕС, сообщает РИА Новости.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя итоги первого дня саммита альянса, заявил, что страны НАТО договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая. При этом в коммюнике саммита говорится, что политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он остается открытым к взаимодействию с КНР. Отмечается, что "на фоне непрерывного ухудшения ситуации в сфере международной безопасности НАТО, как региональный военный блок, вместо того чтобы задуматься о собственных обязанностях, слепо обвиняет другие страны, продолжает вмешиваться в дела за пределами (своих стран-членов — ред.) и создает конфронтацию, лицемерная природа НАТО проявлена в полной мере, а стремление к экспансии и гегемонии — очевидно".

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