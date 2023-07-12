https://uz.sputniknews.ru/20230712/mirziyoyev-pashinyan-obsudili-voprosy-dvustoronnego-sotrudnichestva-36807878.html
Мирзиёев и Пашинян обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Мирзиёев и Пашинян обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Глава правительства Армении также поздравил лидера Узбекистана с победой на президентских выборах
2023-07-12T17:09+0500
2023-07-12T17:09+0500
2023-07-12T17:09+0500
узбекистан
армения
премьер-министр
президент
шавкат мирзиёев
никол пашинян
телефонный разговор
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорили по телефону. В ходе разговора стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Кроме того, глава правительства Армении тепло поздравил Мирзиёева с убедительной победой на президентских выборах, пожелав больших успехов и благополучия.В ходе беседы была также особо отмечена важность проведения первого заседания Межправительственной комиссии и совместных деловых мероприятий для продвижения проектов практического взаимодействия.
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узбекистан армения президент шавкат мирзиёев премьер-министр никол пашинян телефонный разговор сотрудничество поздравление выборы победа
узбекистан армения президент шавкат мирзиёев премьер-министр никол пашинян телефонный разговор сотрудничество поздравление выборы победа
Мирзиёев и Пашинян обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Глава правительства Армении также поздравил лидера Узбекистана с победой на президентских выборах.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорили по телефону. В ходе разговора стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Об этом сообщает пресс-служба
главы государства.
Кроме того, глава правительства Армении тепло поздравил Мирзиёева с убедительной победой на президентских выборах, пожелав больших успехов и благополучия.
В ходе беседы была также особо отмечена важность проведения первого заседания Межправительственной комиссии и совместных деловых мероприятий для продвижения проектов практического взаимодействия.