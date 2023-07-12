https://uz.sputniknews.ru/20230712/mirziyoyev-pashinyan-obsudili-voprosy-dvustoronnego-sotrudnichestva-36807878.html

Мирзиёев и Пашинян обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Мирзиёев и Пашинян обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Глава правительства Армении также поздравил лидера Узбекистана с победой на президентских выборах

2023-07-12T17:09+0500

2023-07-12T17:09+0500

2023-07-12T17:09+0500

узбекистан

армения

премьер-министр

президент

шавкат мирзиёев

никол пашинян

телефонный разговор

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/04/25885424_202:112:1200:673_1920x0_80_0_0_d947dac584d6e15b4104147f059eee9c.jpg

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорили по телефону. В ходе разговора стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Кроме того, глава правительства Армении тепло поздравил Мирзиёева с убедительной победой на президентских выборах, пожелав больших успехов и благополучия.В ходе беседы была также особо отмечена важность проведения первого заседания Межправительственной комиссии и совместных деловых мероприятий для продвижения проектов практического взаимодействия.

узбекистан

армения

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан армения президент шавкат мирзиёев премьер-министр никол пашинян телефонный разговор сотрудничество поздравление выборы победа